Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαμελούς οικογένειας στο Περιστέρι, όπου έξι ανήλικα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, φέρονται να ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε εξαιρετικά δύσκολες και ακατάλληλες συνθήκες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που έγινε στις Αρχές για τις συνθήκες διαβίωσης μέσα σε δώμα πολυκατοικίας επιφάνειας μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων, ενώ οι γονείς αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Έλεγχος της Αστυνομίας μετά από καταγγελία

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν σε έλεγχο στο σπίτι έπειτα από σχετική καταγγελία και διαπίστωσαν ότι η πολύτεκνη οικογένεια διέμενε σε έναν ιδιαίτερα μικρό χώρο, υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται ακατάλληλες από υγειονομικής πλευράς. Οι γονείς, ηλικίας 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο δώμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σκουπίδια και ακαθαρσίες στον χώρο, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, είχαν υπάρξει και στο παρελθόν αναφορές και καταγγελίες για την κατάσταση στην οποία ζούσε η οικογένεια.

Γείτονας της οικογένειας ανέφερε πάντως ότι η παραμονή τους στο συγκεκριμένο δώμα ήταν προσωρινού χαρακτήρα, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο σύντομα να μετακομίσουν σε μεγαλύτερη κατοικία.

Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο τα παιδιά

Παρά τις εξηγήσεις αυτές, οι Αρχές έκριναν απαραίτητο να απομακρυνθούν τα παιδιά από το σπίτι για προληπτικούς λόγους. Τα έξι ανήλικα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφερόμενος στην υπόθεση, σημείωσε ότι πρόκειται για παιδιά που εμφανίζουν εικόνα υποσιτισμού και σημάδια παραμέλησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης.

Την ίδια στιγμή, υποστήριξε πως τα ανήλικα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε κατάλληλη δομή φροντίδας, με την τελική απόφαση να αναμένεται να ληφθεί από τον Εισαγγελέα, έπειτα από την εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.

Τι λέει η γιαγιά των παιδιών

Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 η γιαγιά των παιδιών υποστήριξε πως η οικογένεια βρισκόταν στο συγκεκριμένο σπίτι μόνο για λίγες ημέρες, ενώ υποστήριξε πως θα ζητήσει την επιμέλεια των ανήλικων εγγονιών της.

«Το παιδί μου έκανε το ένα παιδί πίσω από το άλλο και τα έχει σαν τα μάτια της και πεθαίνει γι΄αυτά. Τους έκαναν μια καταγγελία πριν από χρόνια, η οποία δεν ίσχυε. Τους πήγανε, τους πήραν τα παιδιά τους μέσα από την αγκαλιά τους για 25 ημέρες. Πεθάναμε από τον καημό μας, αρρωστήσα από τη στεναχώρια μου και τελικά τα έδωσαν πίσω. Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται, ούτε τίποτα.

Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπούνε μέσα σε δύο ημέρες, να πάει να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομα του παιδιού μου για να μπούνε μέσα και να πάρουνε τα πράγματά τους που τα έχουν κλεισμένα σε κοντέινερ. Αυτό το σπίτι που έμεναν τώρα με τον γαμπρό μου πήγαν για λίγες ημέρες μέχρι να φύγει μια οικογένεια. Δεν είχε την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ξενοδοχείο και έμειναν στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι πάνω στην ταράτσα. Τρώγανε κάτι σάντουιτς τα παιδιά και τέτοια και τα έπιασε η κοιλιά τους», είπε η γιαγιά.