Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 22:00 με την Κύπρο και την Antigoni Buxton να διεκδικούν με το τραγούδι «Jalla» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Στον Β’ ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η εμφάνιση της Antigoni έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από βίντεο που διέρρευσαν στα social media από την πρόβα της.

Η τραγουδίστρια, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla», πραγματοποίησε την πρόβα της την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Wiener Stadthalle της Βιέννης. Σε αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στο TikTok, η Antigoni Buxton φαίνεται να φορά ένα λευκό μίνι φόρεμα με ανοίγματα, ενώ έχει στα μαλλιά της ένα λευκό μαντήλι, το οποίο αφαιρεί και πετά στη σκηνή λίγο μετά την έναρξη της εμφάνισης.

Στην αρχή του act, η Antigoni Buxton εμφανίζεται μόνη της πάνω σε ένα τραπέζι. Στη συνέχεια, στη σκηνή μπαίνουν τέσσερις χορεύτριες, επίσης ντυμένες στα λευκά, κρατώντας μαντήλια.

Η σκηνική δράση συνεχίζεται γύρω από το τραπέζι, με κάποιες από τις χορεύτριες να ανεβαίνουν πάνω σε αυτό και άλλες να κινούνται γύρω και κάτω από αυτό. Αργότερα, στο σκηνικό προστίθεται και μία καρέκλα, στην οποία κάθεται η τραγουδίστρια, ενσωματώνοντάς τη στη χορογραφία της.

Προς το τέλος της εμφάνισης, η τραγουδίστρια ξαπλώνει για λίγο, πριν περάσει στο τελευταίο μέρος του act. Εκεί, κατεβαίνει μπροστά στη σκηνή και χορεύει μαζί με την ομάδα της, ενώ τα εφέ φωτιάς ολοκληρώνουν την εικόνα της κυπριακής συμμετοχής.