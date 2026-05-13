Η φετινή συμμετοχή της Γερμανίας στη Eurovision 2026 βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής και συγκρίσεων που άγγιξαν και δεικτικά σχόλια περί «Φουρέιρας από το Temu», με την εκπρόσωπο της χώρας, Σάρα Ένγκελς, να αντιμετωπίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τα σχόλια που την κατατάσσουν ως μια «αντιγραφή» της Ελένης Φουρέιρα. Η ομοιότητα της εμφάνισής της στον Α’ ημιτελικό της 12ης Μαΐου με το εμβληματικό «Fuego» του 2018 δεν έμεινε ασχολίαστη από τους φαν του διαγωνισμού, οι οποίοι κατέκλυσαν τα social media με αιχμηρές αναφορές.



Το τραγούδι της Ένγκελς, με τον τίτλο «Fire», αποτελεί την αγγλική απόδοση της λέξης «Fuego», γεγονός που προκάλεσε αίσθηση από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, η παρουσίαση στη σκηνή ήταν εκείνη που πυροδότησε τις περισσότερες αντιδράσεις. Οι φλόγες, το έντονο κόκκινο φόντο και το αστραφτερό κορμάκι της Γερμανίδας τραγουδίστριας παρέπεμπαν ευθέως στη σκηνική παρουσία που χάρισε στην Κύπρο τη δεύτερη θέση πριν από λίγα χρόνια. Ακόμα και συγκεκριμένα τμήματα της χορογραφίας φάνηκαν να «δανείζονται» την ενέργεια της Ελληνίδας ποπ σταρ.

Η ίδια η Σάρα Ένγκελς, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης, δεν δίστασε να αναφερθεί στον χαρακτηρισμό «Temu βερσιόν της Φουρέιρα» που της απέδωσαν οι χρήστες του διαδικτύου. Αντί να ενοχληθεί, επέλεξε να διατηρήσει το χιούμορ της, τονίζοντας πως θεωρεί τη σύγκριση με μια τόσο επιτυχημένη καλλιτέχνιδα ως απόλυτο κοπλιμέντο. Παρά τις αντιδράσεις για την έλλειψη πρωτοτυπίας, η Γερμανία ποντάρει στην εκρηκτική ατμόσφαιρα για να κερδίσει μια θέση στην κορυφή του τελικού της Eurovision.

«Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης. Νομίζω ότι είναι τεράστιο κοπλιμέντο. Ήταν τόσο σέξυ και είναι τόσο ταλαντούχα. Ναι, εννοείται, είναι “Fuego” και είναι “Fire”, το ίδιο όνομα, αλλά είναι επίσης κάτι διαφορετικό», είχε πει.

