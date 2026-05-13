Τροχαίο με τη συμμετοχή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13.05.2026) στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα βαν, ένα επαγγελματικό φορτηγάκι και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, όταν ένας οδηγός φέρεται να φρέναρε απότομα, με αποτέλεσμα τα τρία οχήματα που ακολουθούσαν να συγκρουστούν διαδοχικά με ταχύτητα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ωστόσο στο σημείο προκλήθηκε σοβαρό μποτιλιάρισμα, με ουρές χιλιομέτρων που, σύμφωνα με μαρτυρίες, φτάνουν έως και το ύψος της Λυκόβρυσης.