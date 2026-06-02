Νέα στοιχεία αναφορικά με τον 41χρονο που σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα έφερε στο «φως» το πρωί της Τρίτης 2/6 ο Γιώργος Καλλιακμάνης, τονίζοντας πως ήταν ένας άνθρωπος εμμονικός μαζί της. «Δεν ήθελε η γυναίκα του να βγαίνει από το σπίτι», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε: «Φαίνεται η γυναίκα τον τελευταίο καιρό ζούσε ένα φοβερό πράγμα, γιατί υπήρχαν τσακωμοί, το είπαν οι γείτονες, σε καταθέσεις τους. Ακούγανε τη γυναίκα να φωνάζει και να λέει, αν με ξαναχτυπήσεις, θα το καταγγείλω στην αστυνομία. Δεν είχε ανοίξει ποτέ φάκελο στην Αστυνομία. Δεν είχε καταγγελθεί ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή τσακωμός μεταξύ τους στην Ελληνική Αστυνομία. Τα παιδιά που ζουν κάτω από τέτοια καθεστώτα, κάτω από τέτοιες καταστάσεις, με φασαρίες το θεωρούν κανονικότητα».

«Ίσως να ξύπνησαν για λίγο τα παιδιά από τη φασαρία, γιατί η γυναίκα φώναξε για πολύ λίγο “Βοήθεια” και κατόπιν σιωπή, οπότε αυτός τη σκότωσε. Φυσικά ο ισχυρισμός του ότι βρισκόταν σε άμυνα δεν έχει καμία λογική, γιατί δεν μπορεί αυτή η γυναίκα να του επιτέθηκε για να τον σκοτώσει στον ύπνο του. Αυτός να της πήρε το μαχαίρι, να τη μαχαίρωσε αλλεπάλληλα στο σώμα ακόμα και στο κεφάλι… και κατόπιν να βρεθεί το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της γυναίκας. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που ισχυρίζεται… Αυτός ο άνθρωπος ήταν εμμονικός. Δεν άφηνε αυτή τη γυναίκα σε ησυχία. Δεν την άφηνε πουθενά μόνη της. Τελευταία πήγαινε σε μια σχολή χορού. Την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Στη δουλειά της την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Τα παιδιά τα πήγαινε σε όλες τις δραστηριότητες, για να μην τα πηγαίνει η γυναίκα. Δεν ήθελε να είναι μόνη της, γιατί φοβόταν ότι θα τη χάσει. Η γυναίκα δεν το άντεχε όλο αυτό… Τα παιδιά το βιώνουν ως κανονικότητα», δήλωσε.

«Πήγαν οι αστυνομικοί να μετρήσουν αν έχουν σφυγμό και όντως είχαν σφυγμό, δεν κατάλαβαν τίποτα τα παιδιά, τα παιδιά κοιμόντουσαν»

«Κάποια στιγμή στις 2:00 έγινε μια φασαρία και ήρθε η αστυνομία και είδαμε το τετελεσμένο. Βεβαίως τους ξέραμε, δηλαδή το 2023 είχαν πάρει το διαμέρισμα και το είχαν κρατήσει ένα – ενάμιση χρόνο και το είχανε ανακαινίσει. Με δύο παιδάκια, εννιά χρονών και το άλλο πέντε, τα παιδάκια ήταν μέσα, αλλά δεν κατάλαβαν τίποτα. Και πήγαν οι αστυνομικοί να μετρήσουν αν έχουν σφυγμό και όντως είχαν σφυγμό, δεν κατάλαβαν τίποτα τα παιδιά, τα παιδιά κοιμόντουσαν», επεσήμανε ένας μάρτυρας.

«Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου το είδε. Ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ήρθε αμέσως. Δεν άνοιγαν την πόρτα, μετά άνοιξαν και είδαν μια κατάσταση απερίγραπτη. Είδα την ώρα που άνοιξε η πόρτα, είδα κάποια αίματα στο σώμα του», δήλωσε.