Σε μια πολύ σημαντική επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του οδηγίας για την Κύπρο προχώρησε το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών (FCDO), αφαιρώντας τις έκτακτες προειδοποιήσεις που είχαν προστεθεί μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι οποίες είχαν προκαλέσει ανησυχία στη βρετανική τουριστική αγορά.

Στην προηγούμενη εκδοχή της ταξιδιωτικής συμβουλής, η Κύπρος περιλαμβανόταν μαζί με τουλάχιστον άλλες 17 χώρες της ευρύτερης περιοχής σε ειδική προειδοποίηση λόγω του «αυξημένου κινδύνου περιφερειακής έντασης» που είχε προκύψει από τον πόλεμο και την επίθεση με ντρόουν στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Τότε το Φόρεϊν Όφις ανέφερε ότι η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή «μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια» και να έχει «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις». Καλούσε δε τους Βρετανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους.

Οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν πλέον αφαιρεθεί από την επικαιροποιημένη ταξιδιωτική συμβουλή για την Κύπρο. Παρότι εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικές συμβουλές ασφαλείας προς τους ταξιδιώτες, δεν γίνεται πλέον ειδική αναφορά σε αυξημένο περιφερειακό κίνδυνο ούτε σε πιθανές διαταραχές των ταξιδιών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της κορύφωσης της θερινής τουριστικής περιόδου, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Κύπρο.

Η προηγούμενη προειδοποίηση είχε προκαλέσει ανησυχία σε φορείς της τουριστικής βιομηχανίας τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βρετανία, καθώς πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης είχαν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις αναφορές περί περιφερειακής αστάθειας. Ωστόσο, ακόμη και κατά την περίοδο της μεγαλύτερης έντασης, το Λονδίνο δεν είχε εκδώσει οδηγία αποφυγής ταξιδιών προς την Κύπρο.

Όπως και να έχει η αφαίρεση των σχετικών προειδοποιήσεων εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι οι βρετανικές αρχές αξιολογούν πλέον πως ο κίνδυνος άμεσων επιπτώσεων από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχει υποχωρήσει σημαντικά σε ό,τι αφορά τα ταξίδια προς την Κύπρο.

Για την κυπριακή τουριστική βιομηχανία, η εξέλιξη θεωρείται θετική, καθώς ενισχύει το αίσθημα εμπιστοσύνης των Βρετανών ταξιδιωτών σε μια περίοδο κατά την οποία οι κρατήσεις για τους θερινούς μήνες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.