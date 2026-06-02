Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ και ο Άντονι Ιραόλα έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Όπως μεταδίδει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος είχε αποκαλύψει τόσο την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ όσο και το έντονο ενδιαφέρον των «Reds» για τον Ισπανό τεχνικό, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο με το χαρακτηριστικό «Here we go» να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Οι δύο πλευρές φέρεται να κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία έπειτα από διαδοχικές και εντατικές επαφές που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ώρες. Ο 43χρονος πρώην προπονητής της Μπόρνμουθ ήταν εξαρχής η βασική επιλογή της διοίκησης της Λίβερπουλ για τη μετά-Σλοτ εποχή και, εκτός απροόπτου, απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την έναρξη της συνεργασίας.