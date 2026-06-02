Το «Your Face Sounds Familiar» επιβεβαίωσε και τον Μάιο την απόλυτη κυριαρχία του στην ψυχαγωγία, κατακτώντας σταθερά την κορυφή της τηλεθέασης και αποτελώντας την πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού κάθε Κυριακή βράδυ. Με εντυπωσιακές επιδόσεις και εκατομμύρια τηλεθεατές να συντονίζονται κάθε εβδομάδα, το λαμπερό σόου του ΑΝΤ1 διατήρησε αδιαμφισβήτητα τα πρωτεία του, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως το κορυφαίο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της σεζόν.

Όλες τις Κυριακές του Μαΐου, στο «Your Face Sounds Familiar» συντονίστηκαν κατά μέσο όρο 2.479.058 τηλεθεατές έστω και για 1’ λεπτό. Το σόου κατέγραψε πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με 21,3%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 10,8 μονάδες, καθώς και στο σύνολο κοινού με 22,5%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 10,6 μονάδες.

Το 7ο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» που προβλήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως κορυφαία επιλογή της βραδινής ψυχαγωγίας, με 2.115.016 τηλεθεατές να συντονίζονται έστω και για 1’ λεπτό, για άλλη μία Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Με ξεχωριστές εμφανίσεις, συγκίνηση, χιούμορ και ανατροπές, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον, κατέγραψε πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με 24,9%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 11,8 μονάδες, καθώς και στο σύνολο κοινού με 24,4%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 8,9 μονάδες.

Στο τιμόνι της βραδιάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς, ο οποίος απογείωσε το σόου με τον ρυθμό, την ενέργεια και τη μοναδική του επικοινωνία με κοινό και διαγωνιζόμενους.

Η κριτική επιτροπή, με τον Γιώργο Θεοφάνους, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και τη Ρένα Μόρφη, ήταν ξανά σε μεγάλα κέφια, χαρίζοντας ατάκες, συγκινητικές στιγμές και αυθόρμητες αντιδράσεις που συμπλήρωσαν ιδανικά τη μαγεία της βραδιάς.

Την Κυριακή 31 Μαΐου, το «Your Face Sounds Familiar» χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό ακόμη μία εντυπωσιακή βραδιά:

Η Δωροθέα Μερκούρη μεταμορφώθηκε σε Raffaella Carrà και παρουσίασε το «Pedro», με ανεβασμένη διάθεση και παιχνιδιάρικη ενέργεια.

Ο Biased Beast ανέλαβε να γίνει Ελένη Βιτάλη, ερμηνεύοντας το «Μακριά Μου Να Φύγεις» σε μία προσπάθεια να προσεγγίσει μία από τις πιο απαιτητικές και «άπιαστες» ερμηνευτικά προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής.

Η Μαριάντα Πιερίδη ξεσήκωσε το πλατό ως Blondie με το «One Way or Another», παρουσιάζοντας μία εκρηκτική εμφάνιση γεμάτη ένταση, δυναμισμό και rock διάθεση.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της βραδιάς άνηκε στον Μέμο Μπεγνή, ο οποίος εμφανίστηκε ως Σοφία Αρβανίτη στο «Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια». Η ομοιότητά του με την τραγουδίστρια άφησε άφωνους τους κριτές, με τον Γιώργο Θεοφάνους να αναφωνεί «Είσαι ίδιος!».

Η Ίντρα Κέιν συγκίνησε με το «Stand By Me» του Ben E. King, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια για το φωνητικό της εύρος και τη δύναμη της ερμηνείας της.Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μεταμορφώθηκε σε Γιάννη Πλούταρχο και παρουσίασε το τραγούδι «Το Καλύτερο Παιδί», αποδίδοντας με επιτυχία τη χαρακτηριστική χροιά, την κίνηση και τη σεμνότητα του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας απογείωσε τη σκηνή ως Måneskin με το «Beggin’», σε ένα από τα πιο δυναμικά και εντυπωσιακά act της βραδιάς.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του επεισοδίου, χάρισε η Μαριλού Κατσαφάδου ως Σωτηρία Μπέλλου στο «Μην Κλαις» με μία ερμηνεία που τους συγκίνησε βαθιά όλους.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά ξεσήκωσε το κοινό με τον viral «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου, σε μία εμφάνιση γεμάτη ενέργεια.

Το διαγωνιστικό μέρος έκλεισε θεαματικά με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε Hugh Jackman, παρουσιάζοντας το «The Greatest Show», έχοντας στο πλευρό του στη σκηνή εντυπωσιακά visual, χορευτές, ζογκλέρ και μια φαντασμαγορική σκηνική παρουσία, που υπέγραψε το ιδανικό φινάλε ενός μοναδικού επεισοδίου.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Μέμος Μπεγνής, και στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα στη ΦΛΟΓΑ, την οποία ο ΑΝΤ1 στήριξε και στον Τηλεμαραθώνιό του μέσω του οργανισμού «ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ», καλύπτοντας όλα τα έξοδα λειτουργίας στα σπίτια φιλοξενίας παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους για έναν χρόνο. Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα» γίνεται στήριγμα και οικογένεια για παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, προσφέροντας καθημερινά φροντίδα, δύναμη και ελπίδα.

Στο τέλος του σόου, το buzzer ανέλαβε ξανά δράση και μοίρασε νέες απαιτητικές αποστολές στους διαγωνιζόμενους για το επόμενο επεισόδιο. Οι νέες μεταμορφώσεις, για την Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι:

Μαριλού Κατσαφάδου – Ιουλία Καραπατάκη

Αφροδίτη Χατζημηνά – Edith Piaf

Δωροθέα Μερκούρη – Kylie Minogue

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Χριστίνα Μαραγκόζη

Μαριάντα Πιερίδη – Πάολα

Biased Beast – Freddie Mercury

Ίντρα Κέιν – Mary J. Blige

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Katy Perry

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Pan Pan ft. Καλλιόπη Μητροπούλου

Μέμος Μπεγνής – Γιώργος Μαζωνάκης

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και δυνατές ερμηνείες που υπόσχονται να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

