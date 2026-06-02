Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ καθώς η Τράμπζονσπορ έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα και το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση, η οποία θα λογικά θα έρθει την Τετάρτη (3/6).

Η Ένωση είναι έτοιμη, πλέον, να ανακοινώσει την πρώτη της μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν καθώς υπάρχει συμφωνία σε όλα τόσο με τον παίκτη όσο και με την τουρκική ομάδα, όπως δείχνει και το γεγονός ότι έστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο Ζουμπκόφ πέρασε την Τρίτη (2/6) τις ιατρικές εξετάσεις και από την Τετάρτη (3/6), εκτός απροόπτου, θα είναι και τυπικά παίκτης των κιτρινόμαυρων καθώς αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Η ΑΕΚ απέσπασε το «ναι» της Τράμπζονσπορ προσφέροντας 5 εκατ. ευρώ, ποσό που δύναται να αυξηθεί με βάση τα μπόνους που προβλέπονται, με τον Χαβιέ Ριμπάλτα να έχει τρέξει όλες τις συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα, με τη σύμφωνη γνώμη, φυσικά, του Μάρκο Νίκολιτς.

Η απόκτηση του Ζουμπκόφ σημαίνει πως οι Ελίασον και Λιούμπιτσιτς είναι οριστικά προς αποχώρηση πλέον, με την Ένωση να προχωράει τις συζητήσεις και με άλλους μεταγραφικούς στόχους.