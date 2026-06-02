Στη φυλακή οδηγούνται τρεις από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους για το κύκλωμα παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την απολογία τους στον ανακριτή.

Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται, σύμφωνα με τις αρχές, να είχαν αρχηγικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Τρεις στη φυλακή, τρεις γυναίκες σε κατ’ οίκον περιορισμό

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Την ίδια ώρα, σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν οι τρεις γυναίκες που κατηγορούνται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο από αυτές είναι σύζυγοι των φερόμενων ως «αρχηγών» του κυκλώματος.

Ένας ακόμη κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το βαρύ κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος με φερόμενο πρωταγωνιστικό ρόλο

Ένας από τους κατηγορούμενους που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του ήταν νόμιμες: «Όσα έχω δηλώσει είναι νόμιμα γιατί είμαι αγρότης από τότε που άρχισα να εργάζομαι. Θεωρώ ότι η κατηγορία για μένα είναι άδικη», φέρεται να είπε κατά την απολογία του.

Η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται ότι είχε ρόλο «υπαρχηγού», αρνήθηκε επίσης την εμπλοκή της σε παράνομες πράξεις: «Είμαστε με τον σύζυγό μου αγρότες. Δεν έχω εικόνα για οικονομικά στοιχεία. Όλα τα διαχειριζόταν ο σύζυγός μου», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Ένας ακόμη κατηγορούμενος, στον οποίο οι αρχές αποδίδουν επίσης αρχηγικό ρόλο και ο οποίος προφυλακίστηκε, υποστήριξε ότι δεν βρέθηκαν μεγάλα ποσά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στην απολογία του ότι τα χρήματα που λάμβανε από ΚΥΔ των Σερρών τα έδινε σε φυγόδικο συγκατηγορούμενό του.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι είχε αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, αφού προηγουμένως είχε πουλήσει δικό του τρακτέρ, καθώς και αγροτεμάχια αξίας περίπου 300.000 ευρώ: «Αυτά δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά φερόμενη οργανωμένη δράση γύρω από παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται, κατά περίπτωση, πράξεις που συνδέονται με εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων, συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η υπόθεση αφορά αιτήσεις και δηλώσεις που φέρονται να οδήγησαν σε παράνομες καταβολές ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Η έρευνα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, τους ρόλους των εμπλεκομένων και τη διαδρομή των χρημάτων.

Στο μικροσκόπιο οι δηλώσεις και τα οικονομικά στοιχεία

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση έχουν οι δηλώσεις που φέρονται να υποβλήθηκαν για αγροτικές εκτάσεις και επιδοτήσεις.

Οι αρχές εξετάζουν αν τα στοιχεία που δηλώθηκαν αντιστοιχούσαν σε πραγματική αγροτική δραστηριότητα ή αν χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την είσπραξη χρημάτων που δεν δικαιούνταν οι εμπλεκόμενοι.

Παράλληλα, ελέγχονται τραπεζικοί λογαριασμοί, περιουσιακά στοιχεία, μεταβιβάσεις, αγορές οχημάτων και αγροτεμαχίων, καθώς και τυχόν διασυνδέσεις μεταξύ των κατηγορουμένων.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στον ρόλο προσώπου που φέρεται να παραμένει φυγόδικο και το οποίο αναφέρθηκε στις απολογίες.