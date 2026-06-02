Ο Ρίτσαρντ Γκιρ χαρακτήρισε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό», ο οποίος καταστρέφει «ό,τι όμορφο υπάρχει», κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Όσλο.



«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτόν τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών.



Ο διάσημος ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ ταξίδεψε στη νορβηγική πρωτεύουσα με αφορμή το Oslo Freedom Forum. Σκοπός της παρουσίας του εκεί ήταν η απονομή του «Διεθνούς Βραβείου Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία». Οι φετινοί τιμώμενοι ήταν ο Κινέζος καλλιτέχνης Γκάο Ζεν, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στη χώρα του, καθώς και ο αντικαθεστωτικός ακτιβιστής Σάι από τη Μιανμάρ.



«Από την πρώτη ημέρα, αυτός ο τύπος κατέστρεψε σχεδόν ό,τι ήταν καλό στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό», δήλωσε απευθυνόμενος σε ένα κοινό εκατοντάδων ανθρώπων.



«Πώς αυτό ήταν δυνατό; Διότι εμείς αποκοιμηθήκαμε. Δεν ανησυχήσαμε. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά», συμπλήρωσε ο ίδιος, ενώ παραδέχτηκε πως και ο ίδιος δεν κινητοποιήθηκε επαρκώς.



Επισημαίνοντας πως επισκέφθηκε προσφάτως το ναζιστικό στρατόπεδο του Νταχάου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ προειδοποίησε για την αδιαφορία.



«Πρέπει να βλέπουμε τα σημάδια, αυτήν τη δικτατορία των τεράτων, σε ποια ταχύτητα εγκαθίσταται. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε.



Τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρωταγωνιστής των ταινιών “Pretty Woman” και “American Gigolo” είχε ήδη χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «νταή» (“bully”).



Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ζει στην Ισπανία με την Ισπανίδα σύζυγό του Αλεχάντρα Σίλβα από το 2024, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.





