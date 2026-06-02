Ο Γιάννης Καλλιάνος τα «έψαλε σε μετεωρολόγους που αναφέρουν ότι έρχεται καύσωνας, επειδή η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει κι άλλο.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, ο παρουσιαστής καιρού του Mega έγραψε τα εξής:

«Όσο η δίψα για δημοσιότητα παραμένει ενεργή, η φυσιολογική ζέστη του Ιουνίου θα βαφτίζεται “καύσωνας”

Τι θα γίνει από αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, σύμφωνα πάντα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία; Θα έρθει περισσότερη ζέστη αλλά προς Θεού, όχι “καύσωνας”.

Όταν τέτοιου είδους τίτλοι προέρχονται από ιστοσελίδες, ο στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας. Όταν, όμως, προέρχονται από ανθρώπους που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού, είναι πολύ λυπηρό να διαπιστώνει κανείς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η προσωπική προβολή φαίνεται να υπερισχύει της αντικειμενικής ενημέρωσης.

Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι φορές που η επιστήμη της Μετεωρολογίας εργαλειοποιείται, απαξιώνεται ή ακόμη και γελοιοποιείται για λόγους που δεν σχετίζονται με την ενημέρωση. Όσο η υπερβολή και η δίψα για δημοσιότητα βρίσκουν χώρο να εκφραστούν μέσα από την πρόγνωση του καιρού, τόσο η αξιοπιστία της επιστήμης αυτής θα δοκιμάζεται άδικα στα μάτια των πολιτών.

Έχω επισυνάψει σχετικό πίνακα με τις περιφέρειες όπου η ζέστη θα είναι πιο αισθητή, από το προσεχές Σάββατο και για 2-3 ημέρες.

Καλό απόγευμα σας εύχομαι, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι».