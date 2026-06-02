Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ξανά ο Κώστας Φορτούνης, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την Τρίτη (2/6) την επιστροφή του.

Το καλοκαίρι του 2024, έχοντας σηκώσει ως αρχηγός το τρόπαιο του Europa Conference League, ο Φορτούνης αποχωρούσε από τους «ερυθρόλευκους» για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Καλίτζ.

Με τη φανέλα της, ο 33χρονος επιθετικός μέσος έδειχνε συνεχώς την αξία του και τη φετινή σεζόν είχε 10 γκολ και 12 ασίστ σε 30 συμμετοχές, αριθμοί που δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται και τον ίδιο να μην έχει διάθεση να το ανανεώσει, ήταν γνωστό εδώ και μήνες ότι θα επέστρεφε στον Ολυμπιακό και η επιβεβαίωση ήρθε την Τρίτη (2/6), με την ΠΑΕ να επισημοποιεί τη μεγάλη επιστροφή μέσω των social media.

«Καλώς ήρθες σπίτι σου Κώστα», ανέφερε το σχετικό μήνυμα για τον Φορτούνη, ο οποίος φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα το 2014 και από τότε μέτρησε 343 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ.