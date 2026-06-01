Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Δέσποινα Μοιραράκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα (1/6), με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από τον γάμο της με τον αείμνηστο σύζυγό της, ναύαρχο Γιάννη Κοντούλη.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια μοιράστηκε τη φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, αλλά και ένα βαθιά συναισθηματικό κείμενο, αναπολώντας τις στιγμές που έζησαν μαζί και εκφράζοντας την αγάπη που εξακολουθεί να νιώθει για εκείνον, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του.

«Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία. Την στιγμή που σε αντίκρισα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: “Σε ευγνωμονώ Θεέ μου!” Έζησα ένα όνειρο…

Κι όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος! Ίσως όνειρο… κάθε γυναίκας! Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω… Ορκιστήκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα.

Κι έτσι 1/6/2022. 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη. Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε …. Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω… Χάρη σε Εσένα ! μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου!», έγραψε η Δέσποινα Μοιρακάκη στην ανάρτησή της.