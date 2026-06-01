Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Περσικό Κόλπο, καθώς φορτηγό πλοίο που έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ στο Ιράκ επλήγη από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.
Σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations (Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου), το πλήγμα σημειώθηκε στη δεξιά πλευρά (starboard) του πλοίου και είχε ως αποτέλεσμα μια μεγάλη έκρηξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές στο σκάφος.
UKMTO WARNING 063-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) June 1, 2026
Η UKMTO ανέφερε επίσης ότι, έως αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ένδειξη άμεσης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από το περιστατικό.
A Panama-flagged vessel experienced an explosion in Iraqi territorial waters near the port of Umm Qasr, Iraqi broadcaster Alsumaria News reported on Monday, citing a security source.— Iran International English (@IranIntl_En) June 1, 2026
The vessel, MSC SARISKA V, encountered the explosion near buoy number 5 after completing the…