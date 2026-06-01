Με ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό και τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 35°C σε αρκετές περιοχές της χώρας, ο Ιούνιος έκανε εντυπωσιακό «ποδαρικό», οδηγώντας χιλιάδες πολίτες στις κοντινές παραλίες για την πρώτη απαραίτητη ανάσα δροσιάς.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε το Orange Press Agency από την παραλία της Αγυιάς στην Πάτρα, όπου πλήθος ανθρώπων κάθε ηλικίας κατέκλυσε την ακτή για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα, με τη θερμοκρασία στην αχαϊκή πρωτεύουσα να προσεγγίζει τους 30°C.

Πού «χτύπησε» 35 – 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα ο υδράργυρος

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Θεσσαλία και η Κεντρική Ελλάδα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ζέστης. Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στην πόλη της Καρδίτσας, αγγίζοντας τους 35,9°C, ενώ ακολούθησαν τα Τρίκαλα με 35,1°C, τα Δένδρα Τυρνάβου και τα Φάρσαλα με 34,8°C, καθώς και η Στυλίδα Φθιώτιδας με 34,7°C. Στη Λάρισα ο υδράργυρος έφτασε στους 33,8°C.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, η ζέστη ήταν εξίσου αισθητή. Στην Αττική, ο Αυλώνας κατέγραψε 33,2°C, ενώ το Κορωπί και η Παραλία Ασπροπύργου έφτασαν στους 31,7°C. Πιο κοντά στην ακτογραμμή και στα θέρετρα του νομού, το Λαύριο σημείωσε 30,4°C και το Πόρτο Ράφτη 29,9°C, την ώρα που στο κέντρο της Αθήνας τα Πατήσια άγγιξαν τους 30,0°C.

Στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια, οι Νέοι Επιβάτες έφτασαν τους 32,2°C, η Χαλάστρα τους 31,6°C και το Κορδελιό τους 30,1°C. Εξαιρετικά θερμή ήταν η ημέρα και για άλλα γνωστά τουριστικά κέντρα της χώρας, με τη Μυτιλήνη να καταγράφει 32,2°C, την Αίγινα 32,1°C και τον Βόλο 31,6°C. Στην Κρήτη, ο Πλατανιάς Χανίων έφτασε τους 30,6°C και η Σούδα τους 30,0°C, ενώ ο Νέος Μαρμαράς στη Χαλκιδική σημείωσε 30,2°C, το Λουτράκι 30,1°C και η Πύλος 30,1°C. Στην Πάτρα, η θερμοκρασία προσέγγισε τους 30°C, με τα γειτονικά Λουσικά Αχαΐας να καταγράφουν 30,2°C.

Λαγουβάρδος: Έναρξη του καλοκαιριού με ελαφρώς «τσιμπημένες» θερμοκρασίες το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου

Για το πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού το επόμενο διάστημα, ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ξεκαθαρίζει ότι μπαίνουμε σε ένα σταθερό, καλοκαιρινό μοτίβο χωρίς ακρότητες, γεγονός που κάνει και το επόμενο Σαββατοκύριακο ιδανικό για τις πρώτες μεγάλες εξορμήσεις στις θάλασσες.

«Η εβδομάδα που ξεκινάει και επισήμως ξεκινάει και το καλοκαίρι θα είναι μια καλοκαιρινή εβδομάδα με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες των κανονικών τιμών. Ωστόσο, δεν περιμένουμε κάτι ακραίο. Μέχρι 33–34 βαθμούς μέγιστες θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και κυρίως σε περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία. Ασθενείς έως μέτριους ανέμους γενικά από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Δεν αναμένουμε όμως να δημιουργήσουν προβλήματα», τονίζει αρχικά, μιλώντας στο Orange Press Agency.

Η αστάθεια που υπάρχει σε ορισμένα τμήματα, προσθέτει ο κ. Λαγουβάρδος, «μέρα με τη μέρα αυτή περιορίζεται περισσότερο και θα έχουμε καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ όσον αφορά τις θερμοκρασίες της θάλασσας είναι και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο μεταξύ 20, 21 και σε μερικές περιοχές 22 βαθμούς. Είναι μισό με έναν βαθμό υψηλότερη από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα καλοκαιρινό μοτίβο, χωρίς όμως να παρουσιάζει κάποιες εξάρσεις ή κάποιες ακραίες τιμές όσον αφορά τη θερμοκρασία. Αλλά οι θερμοκρασίες όμως θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά και θα πάει έτσι μάλλον για αρκετές μέρες. Μάλλον το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα βγει έτσι», αναφέρει κλείνοντας.

Ο καιρός της Τρίτης

Σύμφωνα με την επίσημη πρόγνωση του meteo.gr, για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, όπου κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, σημειώνοντας σκόρπιες βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο και το Ιόνιο έως και τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο στη Δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 32 με 33 βαθμούς, και στην Ήπειρο από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία αναμένονται οι υψηλότερες τιμές, με το θερμόμετρο να δείχνει από 12 έως 33 με 34 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά οι τιμές θα κυμανθούν από 11 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα αίθριος, με ασθενείς νότιους ανέμους έντασης 2 έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με γενικά αίθριο καιρό, ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων έως 2-3 μποφόρ και τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.