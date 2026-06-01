Το εντυπωσιακό θέαμα της πανσελήνου του Μαΐου χάρισε μοναδικές εικόνες το βράδυ της Κυριακής (31/5), με μια φωτογραφία του Έλληνα φωτορεπόρτερ Γιώργου Καραχάλη, να ξεχωρίζει.

Το στιγμιότυπο, που αποτυπώνει το ολόγιομο φεγγάρι να ανατέλλει πίσω από τον εμβληματικό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, επιλέχθηκε από το Associated Press ανάμεσα στις κορυφαίες φωτογραφίες της ημέρας.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι γνωστή ως «Μπλε Φεγγάρι» (Blue Moon), ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν μέσα στην ίδια εποχή ή, συνηθέστερα, μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα εμφανίζεται δεύτερη πανσέληνος. Παρότι η ονομασία παραπέμπει σε μπλε χρώμα, το φεγγάρι δεν αλλάζει χρωματισμό και διατηρεί τη συνηθισμένη του όψη.

Το φαινόμενο είναι σχετικά σπάνιο, καθώς εμφανίζεται κατά μέσο όρο κάθε δύο έως τρία χρόνια, γεγονός που έχει συμβάλει στη φήμη και τη δημοτικότητά του. Η πανσέληνος του Μαΐου του 2026 προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο των φίλων της αστρονομίας όσο και των φωτογράφων, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες σε πολλές περιοχές του κόσμου.