Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο Κρήτης για τον εντοπισμό 42χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά από καταγγελία που υπέβαλε η 28χρονη πρώην σύντροφός του, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλές και εξύβριση από τον 42χρονο.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρηση του άνδρα, προκειμένου να τον εντοπίσουν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 42χρονος φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, να επιβιβάστηκε σε όχημα και να αποχώρησε άμεσα από το σημείο.

Κατά τη διαφυγή του, ο άνδρας φέρεται να παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς να σταματήσει.

Μετά το περιστατικό, εξαφανίστηκε και μέχρι στιγμής παραμένει αναζητούμενος από τις Αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 42χρονου, ενώ η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία.