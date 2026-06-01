Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αντιμετώπιζε μια «εχθρική επίθεση» με πυραύλους και drones, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά της χώρας αυτής του Κόλπου.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X.

Δεν διευκρίνισε την προέλευση της επίθεσης αυτής.

Την Πέμπτη, το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση, την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα σε νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.