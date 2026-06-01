Τραγωδία σημειώθηκε στην Ντενιζλί της Τουρκίας, όταν επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη – Αττάλεια προσέκρουσε σε μπαριέρες και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα βρέφος 9 μηνών, ενώ 33 επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπαριέρες και άρπαξε φωτιά

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Σαράικιοϊ, στον αυτοκινητόδρομο Ντενιζλί – Αϊδινίου, κοντά στη συνοικία Τιρκάζ.

Το λεωφορείο της εταιρείας Pamukkale Turizm φέρεται να ξέφυγε από την πορεία του, να χτύπησε στις προστατευτικές μπαριέρες και αμέσως μετά να πάρει φωτιά.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο όχημα, μετατρέποντας το λεωφορείο σε παγίδα για τους επιβάτες.

Ανάμεσα στους νεκρούς και βρέφος 9 μηνών

Ο απολογισμός είναι βαρύς, καθώς μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένα βρέφος μόλις 9 μηνών.

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν μια συγκλονιστική λεπτομέρεια, σύμφωνα με την οποία πατέρας φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει το μωρό του, καλύπτοντάς το με το σώμα του μέσα στο φλεγόμενο λεωφορείο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και χωροφυλακή, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ντενιζλί.

Το στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πληροφορία ότι περίπου 20 λεπτά πριν από το δυστύχημα, ο οδηγός φέρεται να είχε σταματήσει το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου λόγω βλάβης.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις τραυματιών που επικαλούνται τουρκικά μέσα, ο οδηγός έκανε έλεγχο στο όχημα και στη συνέχεια συνέχισε το δρομολόγιο.

Λίγο αργότερα, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε η μοιραία πρόσκρουση.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπαριέρες.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία, καθώς το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς, ενώ εικόνες από το σημείο δείχνουν το όχημα να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.