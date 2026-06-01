Μια εβδομάδα που θα έχει πλήθος πολιτικών εξελίξεων κυρίως στο χώρο της Αριστεράς, είναι αυτή που ξεκινά και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού θα αποδειχθεί πιο θερμός από ότι αναμενόταν.

Στην κυβέρνηση, ακολουθούν μια τακτική η οποία θεωρούν ότι μέσα στο πρωτοφανές αυτό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται η ΝΔ αναδεικνύεται ως η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερά το τιμόνι της χώρας την ώρα μάλιστα που και ο διεθνής περίγυρος είναι τρικυμιώδης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του απέφυγε να σχολιάσει οτιδήποτε για τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς και επικεντρώθηκε στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast αυτό έχει ζητήσει και από τα μέλη της κυβέρνησης και τους βουλευτές του.

Υπενθύμισε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο diesel και τον Ιούνιο αλλά και ότι στο τέλος του μήνα που ξεκινά σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας, ώστε σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο.

Τα οικονομικά διακυβεύματα

Η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση ειδικά κοιτάζοντας προς το μέλλον εστιάζοντας σε έναν βασικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας για τον οποίο θα απαιτηθεί σκληρή διαπραγμάτευση.

Πρόκειται για το καινούριο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφορούν 50 δισ. για την περίοδο 2028-2034.

Και όπως τονίζουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο και εξασφαλισμένο και γι’ αυτό χρειάζεται σωστή εκπροσώπηση της χώρας στις Βρυξέλλες. Όπως και το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας των 410 δις σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα κατανεμηθεί όχι με βάση την πρόταση της Κομισιόν ή με εθνικές ποσοστώσεις, αλλά επί τη βάσει της σοβαρότητας και της καινοτομίας των προτάσεων που θα έρθουν και θα καλύπτουν αυτό τον χώρο της έρευνας, της τεχνολογίας, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας.

Με βάση τα παραπάνω, από το Μέγαρο Μαξίμου θέτουν ένα πολύ σημαντικό ερώτημα στους πολίτες: θέλουν μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει να ασκεί σύγχρονη και σοβαρή πολιτική που βλέπει στο μέλλον και λοιδορείται από τους πολιτικούς της αντιπάλους όταν μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ανάγκες που θα προκύψουν τα επόμενα χρόνια ή θέλουν εκείνους που ακόμα μιλούν με όρους δημαγωγών του παρελθόντος που ακόμα φτιάχνουν προγράμματα τα οποία δεν έχουμε δει, που το μόνο που κάνουν είναι να ανακαλύπτουν σκάνδαλα που δεν υπάρχουν και που κυρίως δοκιμάστηκαν για τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες και γύρισαν τη χώρα πολλά χρόνια πίσω;