Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Άρσεναλ βγήκαν τελικά στους δρόμους του Λονδίνου για να αποθεώσουν την ομάδα που έκανε παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο για την κατάκτηση της Premier League.

Το Σάββατο (30/5) δεν ήταν μια καλή μέρα για τους «κανονιέρηδες» καθώς ηττήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, η Κυριακή (31/5) όμως ήταν πανέμορφη, καθώς γνώρισαν την αποθέωση.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έκανε παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο για την κατάκτηση της Premier League και σύμφωνα με την μητροπολιτική αστυνομία ήταν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο οι οπαδοί που βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές.

Αυτό σημαίνει πως οι οπαδοί της Άρσεναλ έγραψαν ιστορία, καθώς ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν βγήκε στην Αγγλία τόσος κόσμος στους δρόμους για να πανηγυρίσει την κατάκτηση κάποιου τίτλου.