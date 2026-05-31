Το κόμμα του πρωθυπουργού της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο και εξασφάλισε μια τέταρτη, συνεχόμενη θητεία στους Εργατικούς, που προκήρυξαν αυτές τις πρόωρες εκλογές με αφορμή τις γεωπολιτικές αναταράξεις στον κόσμο.

Πυροτεχνήματα φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό του νησιού και υποστηρικτές των Εργατικών, ντυμένοι στα κόκκινα, το χρώμα του κόμματος, κατέβηκαν στους δρόμους φωνάζοντας «Τέταρτη φορά!» αφού, με βάση τα πρώτα στοιχεία της καταμέτρησης των ψήφων, το κυβερνών κόμμα εξασφαλίζει άνετη νίκη.

Δημοσιογράφοι που παρακολουθούν την καταμέτρηση ανέφεραν ότι οι Εργατικοί θα έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αν και όχι τόσο ευρεία όσο στις εκλογές του 2022, όταν συγκέντρωσαν ποσοστό 55%.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ανήλθε στο 87,4%, ελαφρώς υψηλότερη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.

🇲🇹 #Malta – Il Partito Laburista (#PL, centrosinistra) del premier Robert #Abela ha vinto le elezioni legislative per la quarta volta consecutiva dal 2013. A scrutinio in corso, tra il partito di governo e il Partito Nazionalista (#PN, centrodestra), all’opposizione, si stima un… pic.twitter.com/CrTspfXXSe — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) May 31, 2026

«Σήμερα γράψαμε ιστορία, όλοι μαζί», είπε ο Αμπέλα απευθυνόμενος στο πλήθος από το μπαλκόνι του κτιρίου που στεγάζει την έδρα του κόμματος, ενώ οι υποστηρικτές του φώναζαν ρυθμικά «Ο Ρόμπερτ είναι ο ηγέτης μας, αλληλούια».

Ο κυριότερος αντίπαλος του Αμπέλα ήταν ο υποψήφιος του Εθνικιστικού, συντηρητικού κόμματος Άλεξ Μποργκ, ένας δικηγόρος 30 ετών και πρώην νικητής των καλλιστείων «Mr World Malta», ο οποίος προέτρεπε τους Μαλτέζους να ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής. Σήμερα παραδέχτηκε την ήττα του, αναφέροντας σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι «τηλεφώνησε προσωπικά στον Ρόμπερτ Αμπέλα για να τον συγχαρεί».

Ο 48χρονος πρωθυπουργός προκήρυξε αυτές τις πρόωρες εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα, ένα κράτος που εξαρτάται από τις εισαγωγές, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αν και η οικονομία του νησιού κατέγραψε αύξηση 4% πέρυσι, ορισμένοι εξέφραζαν φόβους ότι ο πόλεμος θα επηρέαζε τον τουρισμό, λόγω της εκρηκτικής αύξησης του κόστους των καυσίμων και των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ο Αμπέλα βάσισε την προεκλογική εκστρατεία του στις καλές οικονομικές επιδόσεις που καταγράφει η χώρα από το 2013, υποσχόμενος σταθερότητα σε μια περίοδο αβεβαιότητας.

Ο Αμπέλα ανέλαβε τα ηνία της χώρας το 2020, όταν ο προκάτοχός του παραιτήθηκε με αφορμή την πολιτική κρίση από τη δολοφονία, το 2017, της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, που έφερε στο φως υποθέσεις διαφθοράς με την εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων.