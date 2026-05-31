Ένας νεκρός μοτοσικλετιστής που έπεσε σε κιγκλιδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών (εκ των οποίων οι οκτώ κρίνονται σοβαροί), 780 προσαγωγές, λεηλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί, είναι σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών το θλιβερό αποτέλεσμα των ταραχών που ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι πανηγύριζαν το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η πρωταθλήτρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι χθεσινές ταραχές ήταν μεγαλύτερης εμβέλειας από τις περσινές, κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν προσαχθεί 457 ύποπτοι παράνομων πράξεων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι 22.000 αστυνομικοί ήταν «επί ποδός πολέμου».

Problems in Paris pic.twitter.com/KOU8r5UF4S — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2026

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, σε δήλωσή του αναφέρει ότι η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν είναι μία ιστορική στιγμή για το Παρίσι και ότι η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων της πόλης την γιόρτασε με χαρά, ενότητα και σεβασμό. Ωστόσο, συνέχισε, δεν θα πρέπει να αποκρυφτούν οι πράξεις βίας που είναι απαράδεκτες και αδικαιολόγητες.

780 arrests nationwide

480 arrests in Paris

277 people placed in police custody in Paris, including 82 minors

219 injured

57 police officers injured

1 dead (24-year-old motorcyclist)

71 municipalities had violence

15 cities had lootingpic.twitter.com/H2oIUFROLH — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 31, 2026

Τα επεισόδια καταδίκασαν επίσης πολιτικοί παράγοντες και κόμματα της Γαλλίας. Κατόπιν όλων αυτών, αποφασίστηκε να μην γίνουν οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής των ποδοσφαιριστών στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά στο πεδίο του Άρεως, όπου ο χώρος είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί από τις αστυνομικές αρχές.

North African PSG fans burned, devastated and looted Paris. If you import third world you become third world. pic.twitter.com/auvt2Z9Hu0 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 31, 2026

Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται επίσης σήμερα στο γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν.