Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League νικώντας την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι και τώρα ήρθε η ώρα της αποθέωσης από τους οπαδούς στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Την περσινή σεζόν η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατάφερε να ανέβει για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, διασύροντας με 5-0 την Ίντερ στον τελικό του Μονάχου. Μια επιτυχία που αποδείχθηκε πως δεν ήταν ανεπανάληπτη για τη γαλλική ομάδα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανέβασε την απόδοσή της στο κατάλληλο σημείο της φετινής σεζόν και τελικά κατάφερε να φτάσει και πάλι στον θρίαμβο, έστω πιο δύσκολα αυτή τη φορά, νικώντας την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επομένως, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και τώρα θα το γιορτάσει με τους οπαδούς της που έχουν βγει μαζικά στους δρόμους του Παρισιού και περιμένουν την παρέλαση της ομάδας του Λουίς Ενρίκε με ανοιχτό πούλμαν και φυσικά το βαρύτιμο τρόπαιο.