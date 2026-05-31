Ο Γάλλος βουλευτής Καρλ Ολίβ βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, συμμετέχοντας με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στις εκδηλώσεις που στήθηκαν στο Πουασί.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Καρλ Ολίβ, νυν βουλευτή, πρώην δήμαρχο της πόλης και γνωστό υποστηρικτή της Παρί Σεν Ζερμέν, να ανεβαίνει ακόμη και στο καπό ενός αυτοκινήτου, πανηγυρίζοντας μαζί με τους φιλάθλους τη μεγάλη επιτυχία της γαλλικής ομάδας.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τον ευρωπαϊκό θρίαμβο των Παριζιάνων, σε μια βραδιά που προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Οι εικόνες από το Πουασί έγιναν γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν το πάθος του Γάλλου πολιτικού για την αγαπημένη του ομάδα.

Ο Καρλ Ολίβ έχει συνδέσει εδώ και χρόνια το όνομά του με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ στο παρελθόν είχε δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του αθλητισμού και της αθλητικής δημοσιογραφίας, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τον σύλλογο της γαλλικής πρωτεύουσας.