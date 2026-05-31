Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 20χρονου αναβάτη, υπέκυψε στα τραύματά του και ο 46χρονος που επέβαινε στην ίδια μοτοσικλέτα.

Τα δύο θύματα ήταν πατέρας και γιος, βυθίζοντας στο πένθος τόσο την Πάτρα όσο και την Αρχαία Ολυμπία, όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με το Tempo24, το δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς το Ρίο, κοντά στην περιοχή του Τόφαλου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Η σύγκρουση με τα προστατευτικά κιγκλιδώματα ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Ο 20χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 46χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία για να επέμβουν οι δυνάμεις της Τροχαίας και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος φορούσαν προστατευτικά κράνη τη στιγμή του δυστυχήματος.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και άλλα τροχαία ατυχήματα στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή εκτελούνται έργα εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.