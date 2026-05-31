Παρουσία συγγενών και στενών φίλων πραγματοποιήθηκε στα Χανιά το ετήσιο μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, εννέα χρόνια από τον θάνατό του. Η τελετή είχε ιδιαίτερα οικογενειακό χαρακτήρα, ενώ τιμήθηκε παράλληλα και η μνήμη της συζύγου του, Μαρίκας Μητσοτάκη.

Το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου τελέστηκε το αρχιερατικό μνημόσυνο από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο.

Η επιμνημόσυνη δέηση όπως αναφέρει το Flash News πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, στον Αργουλιδέ Ακρωτηρίου Χανίων, όπου βρίσκεται και το οικογενειακό κοιμητήριο της οικογένειας Μητσοτάκη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η αδελφή του, βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης μέλη της οικογένειας, συγγενικά πρόσωπα και φίλοι.

Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα κλειστό κύκλο, με περίπου 30 παρευρισκόμενους, ενώ είχε ζητηθεί να μην υπάρξει τηλεοπτική ή φωτογραφική κάλυψη από κάμερες.