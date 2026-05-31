O ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ κατά την διάρκεια της νύκτας προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.
Με ανάρτηση στο Telegram, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης σταθμό άντλησης στο Λαζάρεβο, στην περιοχή Κίροφ της Ρωσίας.
Ukrainian Unmanned Systems Forces hit the Saratov oil refinery overnight, with at least three loud explosions followed by a large fire that was still burning in the morning. The Rosneft facility processes about 5 million tons of crude oil per year and produces more than 20… pic.twitter.com/MQpw1TO97f— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2026