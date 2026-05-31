O ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ κατά την διάρκεια της νύκτας προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Με ανάρτηση στο Telegram, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης σταθμό άντλησης στο Λαζάρεβο, στην περιοχή Κίροφ της Ρωσίας.