Τα τελευταία χρόνια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με συμβουλές για το σάκχαρο. Άλλοι προτείνουν συγκεκριμένες τροφές, άλλοι απαγορεύουν τροφές, ενώ δεν λείπουν οι κανόνες για τη σειρά κατανάλωσης των γευμάτων, τα σνακ, τα συμπληρώματα και την άσκηση.

Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών, δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τι ισχύει πραγματικά. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο σακχαρώδης διαβήτης και ο προδιαβήτης επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Ένα από τα πιο συχνά «θύματα» παραπληροφόρησης είναι τα φρούτα. Επειδή περιέχουν υδατάνθρακες και φυσικά σάκχαρα, πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να τα αποφεύγουν. Ποια είναι, όμως, η αλήθεια; Ακολουθούν τρεις επιστημονικά τεκμηριωμένες αλήθειες και ένας διαδεδομένος μύθος που πρέπει να καταρριφθεί, σύμφωνα με διατροφολόγους στο Eating Well.

Αλήθεια #1: Η κατανάλωση πρωτεΐνης ή λαχανικών πριν από τα φρούτα μπορεί να μειώσει τις αυξήσεις του σακχάρου

Η ιδέα ότι η σειρά με την οποία τρώμε τα τρόφιμα επηρεάζει το σάκχαρο στο αίμα μπορεί να ακούγεται περίεργη, όμως η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ισχύει πραγματικά.

Σύμφωνα με γιατρούς και διατροφολόγους, η κατανάλωση λαχανικών ή πρωτεΐνης πριν από τους υδατάνθρακες μπορεί να μειώσει σημαντικά τις μεταγευματικές κορυφώσεις της γλυκόζης. Αυτό συμβαίνει επειδή τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και μετριάζουν την απόκριση της γλυκόζης πριν ακόμη οι υδατάνθρακες απορροφηθούν από τον οργανισμό.

Με απλά λόγια, αν καταναλώσετε ένα φρούτο μετά από ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη, η αύξηση του σακχάρου μπορεί να είναι μικρότερη σε σχέση με το να φάτε το φρούτο μόνο του ή πριν από το υπόλοιπο γεύμα. Μια πρακτική πρόταση είναι να απολαμβάνετε τα φρούτα ως επιδόρπιο μετά από ένα γεύμα που περιλαμβάνει πρωτεΐνες και λαχανικά, συνδυάζοντας έτσι τη γλυκιά γεύση με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο.

Αλήθεια #2: Τα smoothies μπορούν να αποτελέσουν φιλική επιλογή για το σάκχαρο

Ένας διαδεδομένος μύθος υποστηρίζει ότι τα φρούτα σε μορφή smoothie είναι χειρότερα για το σάκχαρο από τα ολόκληρα φρούτα. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει όταν μιλάμε για ανάμειξη των φρούτων στο μπλέντερ (smoothies) και όχι για χυμό.

Στους χυμούς μεγάλο μέρος των φυτικών ινών χάνεται. Αντίθετα, στα smoothies οι ίνες παραμένουν, γεγονός που βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της απορρόφησης των σακχάρων.

Ειδικά όταν χρησιμοποιούνται φρούτα πλούσια σε ίνες και σπόρους, όπως τα σμέουρα και τα βατόμουρα, η ανάμειξη μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αξιοποιήσει καλύτερα τις φυτικές ίνες, τις πολυφαινόλες, τις πρωτεΐνες και τα υγιεινά λιπαρά που περιέχουν οι σπόροι τους. Όλα αυτά συμβάλλουν στην πιο αργή απορρόφηση της γλυκόζης.

Στα φρούτα χωρίς σπόρους, η αύξηση της γλυκόζης φαίνεται να είναι παρόμοια με εκείνη που προκαλεί η κατανάλωση ολόκληρου του φρούτου. Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθεί μεγαλύτερη έκκριση ινσουλίνης και στη συνέχεια ταχύτερη πτώση του σακχάρου.

Για ένα smoothie που υποστηρίζει τη σταθερότητα του σακχάρου, οι ειδικοί συστήνουν να συνδυάζονται φρούτα πλούσια σε ίνες με πηγές πρωτεΐνης και υγιεινών λιπαρών, όπως το στραγγιστό γιαούρτι, το γάλα και μια κουταλιά βούτυρο ξηρών καρπών.

Αλήθεια #3: Ένα φρούτο πριν από το περπάτημα μπορεί να μειώσει την επίδρασή του στο σάκχαρο

Οι υδατάνθρακες αποτελούν βασική πηγή ενέργειας για τα κύτταρα. Όταν όμως η γλυκόζη δεν αξιοποιείται αποτελεσματικά από τον οργανισμό, παραμένει στην κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα την αύξηση του σακχάρου.

Οι ειδικοί προτείνουν την κατανάλωση ενός φρούτου πριν από έναν περίπατο, καθώς η κίνηση βοηθά τους μύες να χρησιμοποιήσουν τη γλυκόζη ως καύσιμο.

Ακόμη και ένα περπάτημα διάρκειας μόλις 10 λεπτών μετά την κατανάλωση φρούτου ή άλλων υδατανθράκων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της μεταγευματικής αύξησης της γλυκόζης. Παράλληλα, το σώμα επωφελείται από τις φυτικές ίνες, τα αντιοξειδωτικά, τις βιταμίνες και τα μέταλλα που προσφέρουν τα φρούτα.

Ο μεγάλος μύθος: Τα φρούτα έχουν υπερβολικά πολλή ζάχαρη

Πρόκειται ίσως για τον πιο επίμονο και επιζήμιο μύθο γύρω από τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Η αλήθεια είναι ότι τα φρούτα περιέχουν φυσικά σάκχαρα. Όμως παράλληλα προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού.

Μάλιστα, επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα με διαβήτη που καταναλώνουν περισσότερα φρούτα τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου νηστείας σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν λιγότερα.

Όταν τα φρούτα καταναλώνονται στην ολόκληρη μορφή τους, οι φυτικές ίνες βοηθούν στην επιβράδυνση της απορρόφησης των φυσικών σακχάρων.

Επιπλέον, παρέχουν πολύτιμα αντιοξειδωτικά και βιοδραστικές ενώσεις, όπως οι ανθοκυανίνες που βρίσκονται στα μύρτιλα, τα κεράσια και τις φράουλες, το λυκοπένιο που συναντάται στο καρπούζι, το γκουάβα και την παπάγια, καθώς και πολλά άλλα φυτοθρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στην υποστήριξη της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και του μεταβολισμού της γλυκόζης.

Παρά λοιπόν τις αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τα φρούτα όχι μόνο μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης του σακχάρου, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν και στη βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης, αλλά και της συνολικής υγείας.