Οι διατροφικές συνήθειες που χτίζονται από την παιδική ηλικία μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την υγεία στην ενήλικη ζωή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλές από τις τροφές που θεωρούνται εύκολες και αγαπημένες για τα παιδιά κρύβουν κινδύνους που συχνά περνούν απαρατήρητοι.

Σε άρθρο του στο CNBC, ο καρδιολόγος Sanjay Bhojraj, με εμπειρία άνω των 20 ετών στην αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων, εξηγεί ποιες τροφές αποφεύγει να δίνει στα παιδιά και ποιες υγιεινές επιλογές προτιμά η οικογένειά του στην καθημερινότητα.

1. Ποπ κορν για φούρνο μικροκυμάτων

Το έτοιμο ποπ κορν για φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να είναι γρήγορη λύση, όμως ο καρδιολόγος προειδοποιεί ότι πολλά προϊόντα περιέχουν χημικές ουσίες που συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Όπως αναφέρει, οι συσκευασίες συχνά περιέχουν PFAS, γνωστά και ως «παντοτινά χημικά», τα οποία έχουν συνδεθεί με προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα και άλλες επιπτώσεις στον οργανισμό. Παράλληλα, τα τεχνητά αρώματα βουτύρου ενδέχεται να επιβαρύνουν τους πνεύμονες. Αντί γι’ αυτό, προτείνει σπιτικό ποπ κορν αέρος με λίγο αληθινό βούτυρο ή ελαιόλαδο.

2. Γιαούρτια με γεύσεις

Τα παιδικά γιαούρτια με γεύσεις συχνά προβάλλονται ως υγιεινή επιλογή λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. Ωστόσο πολλά από αυτά περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης και τεχνητών χρωστικών.

Επιπλέον, επειδή οι μερίδες είναι μικρές, αρκετά παιδιά καταναλώνουν περισσότερα από ένα, αυξάνοντας σημαντικά την πρόσληψη ζάχαρης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε απλό στραγγιστό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα.

3. Επεξεργασμένα αλλαντικά

Μπέικον, λουκάνικα και αλλαντικά για τοστ βρίσκονται συχνά στο παιδικό κολατσιό, ωστόσο πρόκειται για τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, συντηρητικά και νιτρικά άλατα.

Όπως εξηγεί ο Sanjay Bhojraj, οι συγκεκριμένες ουσίες έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπαθειών και καρκίνου, ενώ επηρεάζουν και τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, διευκολύνοντας τη συσσώρευση χοληστερόλης στις αρτηρίες.

Αντί για επεξεργασμένα κρέατα, επιλέξτε άπαχες πρωτεΐνες, όπως κοτόπουλο στη σχάρα, μοσχάρι καλής ποιότητας, αλλά και φυτικές πηγές πρωτεΐνης όπως φακές, ρεβίθια και κινόα.

4. Δημητριακά και ροφήματα με πολλή ζάχαρη

Τα γλυκά δημητριακά πρωινού και τα αναψυκτικά αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες διατροφικές παγίδες για τα παιδιά, όπως επισημαίνει ο καρδιολόγος.

Δυστυχώς, πολλά παιδιά καταναλώνουν στο πρωινό τους περισσότερη ζάχαρη από όση μπορεί να διαχειριστεί ο οργανισμός τους μέσα σε τρεις ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα – εκτός των άλλων – απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου και μειωμένη συγκέντρωση μέσα στη σχολική ημέρα.

Σύμφωνα με τον καρδιολόγο, ένα καλό πρωινό μπορεί να περιλαμβάνει φρούτα, αυγά με λαχανικά ή smoothies με καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Τα αναψυκτικά και οι έτοιμοι χυμοί με ζάχαρη θα πρέπει να καταναλώνονται σπάνια.

5. Τηγανητά τρόφιμα

Τα τηγανητά βρίσκονται παντού και είναι ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά, όμως ο Sanjay Bhojraj επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι θερμίδες.

Όπως αναφέρει, τα τρόφιμα αυτά συχνά τηγανίζονται σε βιομηχανικά έλαια που χρησιμοποιούνται επανειλημμένα σε υψηλές θερμοκρασίες, παράγοντας επιβλαβείς ουσίες που ενισχύουν τη φλεγμονή στον οργανισμό.

Παράλληλα, η συχνή κατανάλωσή τους εκπαιδεύει τα παιδιά να συνηθίζουν έντονα λιπαρές και τραγανές γεύσεις. Για πιο υγιεινές εναλλακτικές, ο καρδιολόγος προτείνει τη χρήση air fryer.

Η σημασία των μικρών καθημερινών αλλαγών

Ο Sanjay Bhojraj ξεκαθαρίζει ότι δεν χρειάζεται τελειότητα στη διατροφή των παιδιών, ούτε ακραίες απαγορεύσεις. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι σταδιακές, πιο συνειδητές επιλογές στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πριν από σημαντικές αλλαγές στη διατροφή ενός παιδιού, οι γονείς θα πρέπει να συμβουλεύονται παιδίατρο ή επαγγελματία υγείας. Τέλος, τονίζει πως το πιο ισχυρό παράδειγμα για τα παιδιά είναι οι ίδιες οι συνήθειες των γονιών τους, καθώς παρατηρούν περισσότερο όσα κάνουν οι μεγάλοι παρά όσα λένε.