Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις που έκανε η Σοφία Μουτίδου στην τελευταία τηλεοπτική μετάδοση της εκπομπής Real View, επιλέγοντας να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των τυπικών αποχαιρετισμών. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκπομπής στον τηλεοπτικό σταθμό Open, η οποία ξεκίνησε με το τραγούδι «Ο τελευταίος χορός», η γνωστή παρουσιάστρια τοποθετήθηκε ευθέως για τους λόγους της ολοκλήρωσης του πρότζεκτ, κάνοντας λόγο για πρόωρο τερματισμό.

«Να πω από το βίντεο που άκουσα ότι είμαστε όλες πανέμορφες τώρα που κοβόμαστε», ανέφερε αρχικά στον αέρα της εκπομπής η Σοφία Μουτίδου.

Θέλοντας να αποσαφηνίσει πλήρως τη δική της οπτική γωνία για την εξέλιξη αυτή, πρόσθεσε αμέσως μετά:

«Να διορθώσω το ρήμα, για μένα δεν είναι ολοκλήρωση, είναι ξεκάθαρα κόψιμο. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε, αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μην στεναχωριόμαστε. Αυτή είναι η γνώμη μου».

Η εξομολόγηση για το δύσκολο εξάμηνο

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, η Σοφία Μουτίδου περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια τα συναισθήματά της για την επαγγελματική της καθημερινότητα το προηγούμενο διάστημα, εκφράζοντας την προσωπική της αποφόρτιση που το πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του.

Απευθυνόμενη στις συμπαρουσιάστριές της και στο κοινό, η ηθοποιός προχώρησε σε μια αιχμηρή εξομολόγηση:

«Εγώ δεν πέρασα καλά, παιδιά! Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου. Ζορίστηκα πολύ εδώ, ήταν ένα δύσκολο εξάμηνο. Από Δευτέρα πιστεύω θα πραχθεί ένα ανίερο σ…ξ στο κεφάλι μου, ελευθερίας και υγείας ψυχικής».