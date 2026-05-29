Αποτροπιασμό προκαλεί η απόφαση δικαστηρίου να αφήσει ελεύθερους τρεις εφήβους που κρίθηκαν ένοχοι για επιθέσεις και βιασμούς κοριτσιών, ενώ καλούνται να πληρώσουν περίπου 30 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Τα εγκλήματα πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στη βορειοανατολική Αγγλία σε δύο διαφορετικές περιοχές. Σύμφωνα με τον Guardian που αποκάλυψε τη δικαστική απόφαση, οι έφηβοι κρίθηκαν ένοχοι για τις σκληρές πράξεις τους, εντούτοις θεωρήθηκε ότι δεν πρέπει να πάνε φυλακή ή σε αναμορφωτήριο, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία.

Αυτό σημαίνει ότι η ζωή τους θα συνεχιστεί κανονικά, ενώ θα παρακολουθούνται από υπηρεσίες.

Ένα από τα θύματα, που ήταν 15 ετών όταν βιάστηκε, δήλωσε: «Έχω την αίσθηση ότι απλώς τη γλίτωσε. Φοβάμαι μήπως τον συναντήσω τυχαία στο δρόμο… Τέτοιες ποινές σε άτομα σαν αυτόν, δείχνουν ότι υπάρχει ατιμωρησία».

Ένα άλλο κορίτσι, είπε: «Δεν ένιωσα ότι η ποινή που επιβλήθηκε αποδίδει δικαιοσύνη σε μένα και σε ό,τι συνέβη. Αυτός εξακολουθεί να ζει κανονικά τη ζωή του και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τους άλλους. Τα αγόρια πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, οπότε παίρνουν λάθος αποφάσεις και προβαίνουν σε λάθος πράξεις».

Μια οργάνωση για τα δικαιώματα των πολιτών ανέφερε ότι τα δικαστικά έξοδα ύψους 26 λιρών (περίπου 30 ευρώ) που καλούνται να πληρώσουν οι καταδικασμένοι έφηβοι, είναι χαμηλότερα από το πρόστιμο για παράνομη στάθμευση.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα των ανηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο και συχνά δικαστήρια επιβάλλουν «ποινές χάδι», καθώς δεν υπολογίζουν τη σκληρότητα των εγκλημάτων, αλλά λαμβάνουν υπόψη την ηλικία του εκάστοτε δράστη.