Σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό και θρησκευτικό συμβολισμό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε την Αγια-Σοφιά για την προσευχή της Παρασκευής, ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε στο μνημείο-σύμβολο της Ορθοδοξίας, που η Άγκυρα έχει μετατρέψει σε τζαμί, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 573 χρόνια από την Άλωση, δίνοντας στην παρουσία του χαρακτήρα πολιτικής επίδειξης και εσωτερικού μηνύματος προς το τουρκικό κοινό.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ερντογάν μετέβη στην Αγία Σοφία από την κατοικία του στο Κισικλί και συμμετείχε στην προσευχή της Παρασκευής. Κατά την παρουσία του εκεί, διάβασε και αποσπάσματα από το Κοράνι, με τα τουρκικά φιλοκυβερνητικά μέσα να παρουσιάζουν την εικόνα ως «πνεύμα της Άλωσης» και ως συνέχεια του συμβολισμού που έχει επενδύσει η τουρκική προεδρία στην Αγία Σοφία μετά τη μετατροπή της σε τζαμί. Στον χώρο συγκεντρώθηκαν πιστοί, ενώ η παρουσία του Τούρκου προέδρου συνοδεύτηκε από ισχυρή κινητοποίηση αξιωματούχων και στελεχών της κυβέρνησης.

«Σήμερα είναι 29 Μαΐου, Παρασκευή»

Μετά την προσευχή, ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, συνδέοντας ευθέως τη θρησκευτική τελετή με την επέτειο της Άλωσης.

«Σήμερα είναι 29 Μαΐου, Παρασκευή. Κατά σύμπτωση είχαμε τη δυνατότητα να προσευχηθούμε στην Αγία Σοφία», ανέφερε, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ όμορφη» και «εντυπωσιακή» τη συμμετοχή στην προσευχή, προσθέτοντας ότι πραγματοποιήθηκε πορεία από την περιοχή του Φατίχ προς την Αγία Σοφία.

«Δόξα τω Θεώ, σήμερα έγινε πορεία από το Φατίχ προς την Αγία Σοφία και οι Κωνσταντινουπολίτες προσευχήθηκαν εδώ. Αυτό είναι μια ξεχωριστή ομορφιά», είπε χαρακτηριστικά.

«Το βράδυ η Κωνσταντινούπολη θα είναι αλλιώς»

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, δίνοντας πανηγυρικό τόνο στη φιέστα για την Άλωση.

Όπως δήλωσε, θα μεταβεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Χαλιτς για το πρόγραμμα με τίτλο «Από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης στην Άλωση των Καρδιών».

«Το βράδυ η Κωνσταντινούπολη θα είναι αλλιώς. Τα αστέρια θα κάνουν μια παράσταση και όλοι μαζί θα το γιορτάσουμε», ανέφερε.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σκηνικό εορτασμών που στήνει κάθε χρόνο η τουρκική κυβέρνηση για την επέτειο της Άλωσης, με τη συμμετοχή κρατικών φορέων, δήμων, φιλοκυβερνητικών μέσων και θρησκευτικών αρχών.

Φιέστα με μηνύματα προς το εσωτερικό

Τα τουρκικά μέσα παρουσίασαν την παρουσία του Ερντογάν στην Αγία Σοφία ως «ιστορική συνάντηση» και ως εκδήλωση του «πνεύματος της Άλωσης».

Στην πραγματικότητα, η εικόνα αυτή λειτουργεί και ως μήνυμα στο εσωτερικό της Τουρκίας, σε μια περίοδο που ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρεί να συντηρήσει την πολιτική του βάση με αναφορές στην οθωμανική κληρονομιά, τη θρησκευτική ταυτότητα και την εθνική υπερηφάνεια.

Η Αγία Σοφία παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία αυτού του αφηγήματος. Κάθε εμφάνιση του Ερντογάν στον χώρο δεν είναι απλώς θρησκευτική πράξη, αλλά πολιτική εικόνα με πολλαπλούς αποδέκτες.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, τον Ερντογάν συνόδευσαν μεταξύ άλλων υπουργοί, κρατικοί αξιωματούχοι, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, στελέχη της προεδρίας και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μετά την προσευχή, ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να συνομίλησε με δημοσιογράφους και να τους πρόσφερε λουκούμια λόγω του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Όταν του προσφέρθηκε και εκείνου λουκούμι, απάντησε ότι δεν τρώει γιατί «προσέχει», μια λεπτομέρεια που αναπαρήγαγαν τουρκικά μέσα για να δώσουν πιο ανθρώπινο τόνο στην παρουσία του.