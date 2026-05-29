Μία ακόμη άκρως επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στους ελληνικούς δρόμους προκαλεί έντονες αντιδράσεις, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από επαρχιακό δρόμο στην Κρήτη, όπου οδηγός καταγράφεται να πραγματοποιεί αλλεπάλληλες προσπεράσεις σε στροφή με περιορισμένη ορατότητα.

Το περιστατικό ήρθε στο φως μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα Όψεις του Ηρακλείου στο Facebook, προκαλώντας κύμα σχολίων για την επικινδυνότητα της κίνησης και την έλλειψη οδηγικής συνείδησης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός κινείται σε ορεινό επαρχιακό δρόμο στην Κρήτη, όπου η ορατότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη λόγω των συνεχόμενων στροφών.

Παρά το γεγονός ότι τα υπόλοιπα οχήματα κινούνται κανονικά και εντός των ορίων ταχύτητας, ο οδηγός αποφασίζει να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πραγματοποιώντας διαδοχικές προσπεράσεις με εξαιρετικά υψηλό ρίσκο.

Συνολικά, προσπερνά οκτώ αυτοκίνητα πάνω σε στροφή, χωρίς να έχει καθαρή εικόνα για το αν έρχεται άλλο όχημα από την απέναντι κατεύθυνση.

Η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά δεν σταματά εκεί, καθώς στο βίντεο φαίνεται να επιχειρεί να προσπεράσει ακόμη και φορτηγό που βρίσκεται μπροστά του, την ώρα που πλησιάζει νέα κλειστή στροφή με σχεδόν μηδενική ορατότητα.

Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή στο οδόστρωμα — κάτι που σημαίνει ξεκάθαρη απαγόρευση προσπέρασης — δεν φαίνεται να αποτρέπει τον οδηγό.