Ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε βίντεο μέσα από το αυτοκίνητο, λίγη ώρα πριν παρακολουθήσει με τα παιδιά του τη νέα ταινία «Star Wars: The Mandalorian and Grogu».

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ακούγεται το τραγούδι «Billie Jean», ενώ ο ίδιος και ο γιος του κάνουν χορευτικές κινήσεις από τις θέσεις τους.

Την παράσταση έκλεψε ο μικρός γιος του τραγουδιστή, ο οποίος φορούσε στολή εμπνευσμένη από χαρακτήρα του Star Wars και έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή.

Ο τραγουδιστής συνόδευσε το βίντεο με μία σύντομη ατάκα για τη μουσική που έπαιζε στο αυτοκίνητο.

«Εμείς όταν το Billie Jean παίζει στο Spotify», έγραψε χαρακτηριστικά στο story του.

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της νέας ταινίας του κινηματογραφικού franchise.