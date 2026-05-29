Η απόλυτη ειρωνεία της ιστορίας θέλει τα περιουσιακά στοιχεία που κρατικοποιήθηκαν στο όνομα του προλεταριάτου να καταλήγουν στα χέρια του διεθνούς κεφαλαίου, καθώς η κάβα που διατηρούσε ο Ιωσήφ Στάλιν βγαίνει και επίσημα στο σφυρί.

Η κυβέρνηση της Γεωργίας αποφάσισε να ανοίξει τις κλειδωμένες για δεκαετίες υπόγειες εγκαταστάσεις στο Τμπιλίσι, αποκαλύπτοντας ένα ιδιότυπο θησαυροφυλάκιο. Εκεί, κάτω από ιστούς αράχνης και μια διάχυτη γλυκιά οσμή, βρίσκονται στοιβαγμένες περίπου 40.000 φιάλες σπάνιων γαλλικών και γεωργιανών οίνων.

Το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση μέρους της συλλογής σε διεθνή δημοπρασία, με σκοπό τα έσοδα να χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία μιας νέας σχολής οινοποιίας.

Από το στέμμα των Ρομανόφ στο κελάρι του Γενικού Γραμματέα

Η συλλογή κουβαλάει μια μάλλον ιδιόμορφη διαδρομή αναγκαστικών μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας. Πολλά από τα γαλλικά κρασιά, που προέρχονται από τους πλέον περιζήτητους αμπελώνες του Μπορντό, άνηκαν αρχικά στην Αυτοκρατορική Συλλογή του Τσάρου Αλέξανδρου Γ΄της Ρωσίας και του διαδόχου του, Νικόλαου Β΄.

Μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, οι Σοβιετικοί προχώρησαν στην άμεση κατάσχεση της τσαρικής περιουσίας. Όταν ο Ιωσήφ Στάλιν ανέλαβε τα ηνία της Σοβιετικής Ένωσης το 1924, μετατράπηκε ουσιαστικά στον επόμενο ιδιοκτήτη και θεματοφύλακά της. Ως γνωστός λάτρης του κρασιού, ο ίδιος φρόντιζε να εμπλουτίζει το απόθεμα, προσθέτοντας σταδιακά εκλεκτές ετικέτες από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Γεωργία.

Ο καπιταλιστικός ενθουσιασμός και ο «Ιντιάνα Τζόουνς»

Η προοπτική της πώλησης αυτών των ιστορικών κειμηλίων έχει ήδη κινητοποιήσει εύπορους επενδυτές και ξένους οινόφιλους, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι τον Νότιο Καύκασο για να εξετάσουν το εμπόρευμα.

Ανάμεσά τους, ο Αμερικανός συλλέκτης Βίκτορ Τσεν, ο οποίος έφτασε στο Τμπιλίσι από το Ντάλας του Τέξας και δεν έκρυψε την καταναλωτική του έξαψη μπροστά στις σκονισμένες φιάλες με το κεχριμπαρένιο περιεχόμενο.

«Αισθάνομαι σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς μπροστά σε μια σπηλιά: θα μπορούσε να μην είναι τίποτα, θα μπορούσε να είναι κάτι», είπε χαρακτηριστικά ο Τσεν, παραπέμποντας στον γνωστό κινηματογραφικό ήρωα, ενώ έσπευσε να συμπληρώσει: «Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που αποτελούν ακόμη ιστορικές στιγμές αυτή την περίοδο. Και αυτή θα μπορούσε να είναι μία από αυτές».

Στον χάρτη των μεγαλοσυλλεκτών

Η Γεωργία, η οποία προβάλλει συστηματικά τη μακροχρόνια παράδοσή της στην αμπελουργία με αρχαιολογικές αποδείξεις που ξεπερνούν τα 8.000 έτη, βλέπει στη φιγούρα του πρώην ηγέτη της μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μάρκετινγκ.

Την εμπορική διάσταση του εγχειρήματος επιβεβαίωσε και ο Ιρακλί Γκιλαούρι, ιδιοκτήτης της Gilauri Wines, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με το γεωργιανό υπουργείο Γεωργίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η επικείμενη δημοπρασία θα βοηθήσει αποφασιστικά στο «να μπει η Γεωργία στον χάρτη των συλλεκτών», αποδεικνύοντας ότι η ιστορική κληρονομιά του κομμουνισμού μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά κέρδη στην ελεύθερη αγορά.