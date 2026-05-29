Νέα στοιχεία βγήκαν στη δημοσιότητα για τον 34χρονο πρώην κρατούμενο, γνωστό και ως «μποξέρ», που τράβηξε όπλο σε πατέρα και γιο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ο 19χρονος γιος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε το περιστατικό, αναφέροντας ότι όλα έγιναν στη διασταύρωση Ηλία Ηλιού με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Το φανάρι άναψε πράσινο, εντούτοις ο πατέρας του δεν μπορούσε να προχωρήσει, γιατί μπροστά υπήρχε όχημα.

Ο 34χρονος, όμως, άρχισε να κορνάρει και όταν μπόρεσαν να μετακινηθούν, τούς έκλεισε τον δρόμο και ξεκίνησαν να λογομαχούν. Τότε, προέταξε όπλο, αναφέροντας «θα σε σκοτώσω» και προσπάθησε να πατήσει τον 19χρονο που είχε βγει από το όχημα.

Στη συνέχεια, σταμάτησε και άνοιξε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, ώστε να μη συγκρατήσουν τις πινακίδες του και διέφυγε.

Ο πατέρας και ο γιος κατάφεραν να συγκρατήσουν τις πινακίδες του οχήματος και λίγο αργότερα ο 34χρονος συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.