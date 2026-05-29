Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια εκπληκτική χρονιά στο χάντμπολ των ανδρών, καθώς κατέκτησε τρεις εγχώριους τίτλους. Οι Πειραιώτες νίκησαν με 31-27 την ΑΕΚ κατακτώντας το πρωτάθλημα στην φετινή Handball Premier.

Νωρίτερα μέσα στην σεζόν οι Πειραιώτες είχαν κατακτήσει τόσο το Σούπερ Καπ όσο και το Κύπελλο Ελλάδος.

Με το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός έφτασε τα 6 στην ιστορία του, ξεπερνώντας έτσι σε κατακτήσεις την ΑΕΚ, η οποία έχει 5 πρωταθλήματα.

Πρώτος στη λίστα παραμένει ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας με 10 κατακτήσεις, ενώ ακολουθεί ο Φίλιππος Βέροιας με 9.

Η χρυσή Βίβλος της Handball Premier:

10 τίτλοι: Ιωνικός ΝΦ (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1999)

9 τίτλοι: Φίλιππος Βέροιας (1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2003, 2016)

6 τίτλοι: Ολυμπιακός (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026)

5 τίτλοι: ΑΕΚ (2011, 2013, 2020, 2021, 2023), Πανελλήνιος (2000, 2002, 2004, 2006, 2007)

3 τίτλοι: Δούκας (1998, 2001, 2008), ΠΑΟΚ (2009, 2010, 2015)

2 τίτλοι: Διομήδης Άργους (2012, 2014)

1 τίτλος: Βριλήσσια (1996), ΓΕ Βέροιας (1997), Αθηναϊκός (2005), ΑΣΝΙ ΔΙΚΕΑΣ (2017)