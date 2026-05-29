«Έπασχα από ανηδονία. Ούτε να απολαύσω το φαγητό μου δεν ήξερα», είπε, μεταξύ πολλών άλλων ενδιαφερόντων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μιλώντας στο συνέδριο του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία».

Σε μία προσωπική στιγμή, όπως επεσήμανε στο τέλος και ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Newsbeast, Βίκτωρας Μοντζέλλι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στη σχέση του με την επιτυχία και παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν έπασχε από ανηδονία, καθώς δεν μπορούσε να απολαύσει τον σκοπό, ούτε την επίτευξη όσων προσπαθούσε να καταφέρει.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από τα πιο απλά πράγματα, ήμουν από 17 χρονών, ζούσα για να πάρω το δίπλωμα αυτοκινήτου. Τρελαινόμουν από τα 14 και μόλις έπαιρνα το δίπλωμα αυτοκινήτου, έμπαινα στο αμάξι, έκανα μια βόλτα και έλεγα “αυτό ήτανε;”. Ήθελα να πάω να φάω κάπου σε ένα εστιατόριο σαν τρελός, πήγαινα εκεί, το έτρωγα, αυτό ήτανε».

«Δεν απολάμβανα ποτέ τον σκοπό, ουσιαστικά την επιτυχία αυτού που προσπαθούσα να κάνω», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, περιγράφοντας την αδυναμία του να χαρεί όσα πετύχαινε, ακόμη και όταν επρόκειτο για πράγματα που επιθυμούσε πολύ.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινότητά του, το φαγητό, λέγοντας πως πλέον προσπαθεί να τρώει πιο αργά και να σέβεται περισσότερο τη στιγμή.

«Τα τελευταία χρόνια απολαμβάνω πραγματικά τη ζωή μου. Έπασχα από ανηδονία. Έτρωγα και δεν το απολάμβανα. Ο παππούς μου έλεγε ότι πρέπει να μασάς την τροφή σου εβδομήντα φορές. Ελπίζω να τον έκανα λίγο περήφανο ακόμη και σε αυτό το απλό πράγμα που φαίνεται αστείο και ίσως κάποιοι να γελάσουν. Πλέον μασάω την τροφή μου περισσότερες φορές από πριν», είπε σε μία κατάθεση ψυχής και συγκίνησε.

«Για μένα είναι μια τεράστια επιτυχία. Καταπολεμώ τη λαιμαργία μου, την ταχύτητα, σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι την ώρα που τρώω, σέβομαι εμένα», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σε μία κατάθεση ψυχής που συγκίνησε.