«Στη χώρα μας τα κόμματα είναι κυρίως προεδρικά, δηλαδή κάθε εν δυνάμει ψηφοφόρος κοιτάζει πολύ προσεκτικά ποιος είναι ο επικεφαλής των κομμάτων μας. Άρα, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά του επικεφαλής παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, ακόμη και αν το ψηφοδέλτιο είναι το καλύτερο», είπε η τ. υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μιλώντας στον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή, στο πλαίσιο του 1oυ συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Έχει, λοιπόν, σημασία η ηγεσία να έχει πράγματι ηγετικά χαρακτηριστικά. Εδώ θέλω να ευλογήσω τα γένια μας και όχι γιατί ανήκω στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή ανήκω στην παράταξη της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Θεωρώ πραγματικά ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή τα τελευταία χρόνια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μια ηγετική φυσιογνωμία. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό και ξεχωρίζει, γι’ αυτό και τον επιλέγει ο κόσμος εδώ και 10 χρόνια. Όλοι εμείς οι συνεργάτες του που τον ξέρουμε ακόμα καλύτερα, βλέπουμε αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε η Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Στην πραγματικότητα νομίζω ότι η πολιτική είναι κοινωνική υπηρεσία, κοινωνική προσφορά. Αυτή είναι η βασική αρχή που πρέπει να έχει ένας ηγέτης για να εφαρμόζει τελικά τις πολιτικές εκείνες που κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη, που ενδιαφέρεται πραγματικά, όχι που λέει λόγια, αλλά που με την καθημερινή του πρακτική, ακόμη κι αν κάποια γίνονται σωστά και κάποια λάθος, βελτιώνει τη ζωή των πολιτών, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει, αυτό τον νοιάζει. Όταν στους πολιτικούς βλέπουμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται ή να τα λένε ωραία ή να θέλουν να πουν πολλά όμορφα, αλλά όχι χρήσιμα, τότε χάνεται από την πρώτη κιόλας στιγμή η ηγετική φυσιογνωμία των ηγετών αυτών».

«Πολύ φοβάμαι ότι δυστυχώς και η Ευρώπη και η Ελλάδα κατακλύζεται από τέτοιους λαϊκιστές πολιτικούς. Όμως νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει και μετά από κάθε εκλογική διαδικασία, οι πολίτες δεν είναι χρυσόψαρα, θυμούνται πολύ καλά τι φτάνει στη ζωή τους από αυτά που ακούν στην τηλεόραση και στα προγράμματα των κομμάτων και συγκεκριμένα από τους ηγέτες πολιτικών αρχηγών. Τελικά οι ψηφοφόροι φτάνουν πολύ ώριμοι στην κάλπη -άσχετα με τις προβλέψεις- και δίνουν εκεί την ψήφο τους -είμαι σίγουρη ότι αυτό θα επαναληφθεί και το 2027-, εκεί που καταλαβαίνουν ότι παρά τα λάθη οι προσδοκίες επαληθεύονται, τα παραδοτέα υλοποιούνται, οι δεσμεύσεις γίνονται πράξη από ανθρώπους με ηγητικά χαρακτηριστικά – που ποτέ αυτό να μην μας μπερδεύει ότι σημαίνει αλάνθαστους ανθρώπους, αλάνθαστους ηγέτες», συμπλήρωσε.