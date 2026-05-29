Η αστυνομία συνέλαβε έναν 27χρονο «μετρ» της απάτης, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεινε Airbnb, νοίκιαζε το σπίτι, έπαιρνε τα πρώτα μισθώματα και στη συνέχεια γινόταν καπνός. Ενδεικτικό της δράσης του, το γεγονός ότι κατηγορείται πως εξαπάτησε 21 άτομα σε δύο μέρες.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απάτες κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, φθορά ξένης περιουσίας, πλαστογραφία, ψευδή κατάσταση και βία κατά δικαστικών προσώπων, ενώ συνολικά κατηγορείται για 54 απάτες από τις οποίες φέρεται να απέσπασε 89.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», ο 27χρονος νοίκιαζε σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης, δήθεν για να μείνει ο ίδιος.

Στη συνέχεια, προσποιούμενος υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας, έκλεινε ραντεβού με ανυποψίαστους πολίτες που ζητούσαν δουλειά. Στις δήθεν συνεντεύξεις εύρεσης εργασίας δήλωνε ότι θα τους προσλάβει, οπότε ζητούσε προσωπικά δεδομένα, όπως ΑΦΜ, στοιχεία ταυτότητας κτλ. Όταν τα έπαιρνε, είτε εξαφανιζόταν, είτε έλεγε ότι η πρόσληψη δεν θα προχωρούσε.

Έπειτα, αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες για ενοικίαση των ακινήτων που είχε μισθώσει, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των πολιτών που εξαπάτησε τάζοντάς τους εργασία. Έτσι, έπαιρνε τις προκαταβολές και τα πρώτα ενοίκια από τα νέα θύματά του και γινόταν καπνός. Μάλιστα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που είχε κλέψει, αναρτούσε τα μισθωτήρια στο Taxis, οπότε η διαδικασία φαινόταν νόμιμη ως ένα βαθμό.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι μόνο στο Περιστέρι νοίκιασε διαμέρισμα δεκαώροφης πολυκατοικίας σε 21 άτομα μέσα σε δύο μέρες.