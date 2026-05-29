Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να ζήσει από κοντά μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές βραδιές της χρονιάς, καθώς βρίσκεται ήδη στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ (30/5, 19:00).

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, που εδώ και χρόνια συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παίκτες του NBA, έκανε ανάρτηση στα social media δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ουγγρική πρωτεύουσα, ενώ πόζαρε και μαζί με το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο Έλληνας άσος δεν δίστασε να κάνει και την πρόβλεψή του για τον μεγάλο τελικό, στηρίζοντας την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα με σκορ 2-1 απέναντι στους Παριζιάνους.

Αν το προγνωστικό του επιβεβαιωθεί, τότε η Άρσεναλ θα κατακτήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της, γράφοντας μία ιστορική σελίδα. Απομένει να φανεί αν ο Αντετοκούνμπο θα αποδειχθεί… γουρλής για τους Σάκα, Ράις, Σαλιμπά και Όντεγκαρντ.