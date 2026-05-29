Ο Γάλλος στόπερ μετρά ήδη τρία χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, διάστημα στο οποίο κατέκτησε τέσσερις τίτλους με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ανάμεσά τους και το ιστορικό Conference League της πρώτης του χρονιάς στους Πειραιώτες.

Παρότι το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, η περίπτωσή του φαίνεται να προσελκύει ενδιαφέρον από ομάδες της Ευρώπης. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Λανς εξετάζει σοβαρά την προοπτική απόκτησής του, μετά και την εξαιρετική πορεία που πραγματοποίησε φέτος στη Ligue 1, όπου τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν και εξασφάλισε θέση στη League Phase του επόμενου Champions League.

Η «Parisien» σημειώνει ακόμη ότι ο 26χρονος αμυντικός διαθέτει πλέον πολύτιμες παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσω του Ολυμπιακού, ενώ γνωρίζει καλά και τη Ligue 1, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της Τρουά.