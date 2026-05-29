Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν στις 28 Μαΐου 2026, ενώ το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η ανήλικη ονομάζεται Αμίνα Καλίλ. Έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Έκκληση για πληροφορίες

Το Χαμόγελο του Παιδιού ζητά από όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες Αρχές ή με τον οργανισμό, καθώς η κινητοποίηση για τον εντοπισμό της 15χρονης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η εξαφάνιση της ανήλικης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών έχει προκαλέσει ανησυχία, με τις προσπάθειες εντοπισμού της να συνεχίζονται.