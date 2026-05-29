Στιγμές απόλυτου τρόμου κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο Γουέστφιλντ στο Στράτφορντ του Λονδίνου, όταν ένας 16χρονος πέταξε έναν στρογγυλό καναπέ βάρους 15 κιλών από τον τελευταίο όροφο. Το έπιπλο έπεσε με ορμή από ύψος δεκαπέντε μέτρων στο ισόγειο, χάνοντας για ελάχιστα εκατοστά δύο με τρεις ανυποψίαστους καταναλωτές που περπατούσαν εκείνη την ώρα.



Το περιστατικό, που συνέβη τον Μάρτιο του 2025, ήρθε ξανά στο φως της δημοσιότητας μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας για τους δύο εμπλεκόμενους νεαρούς.



Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη των δραστών καθώς οι ίδιοι ανέβασαν το βίντεο στο διαδίκτυο με τη λεζάντα «αποκλείεται φίλε, παραλίγο να σκοτώσει κάποιον», το οποίο έγινε αμέσως viral. Ο 15χρονος συνεργός του, που τράβηξε το επίμαχο υλικό, καταδικάστηκε σε 12μηνη επιτήρηση, τρίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας και χρηματικό πρόστιμο.



Ο 16χρονος που πέταξε τον καναπέ είχε ήδη καταδικαστεί σε οκτάμηνη κράτηση σε ειδικό ίδρυμα, καθώς το δικαστήριο έκρινε την πράξη του ως άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια.



Κατά τη διάρκεια της δίκης, αποκαλύφθηκε ότι οι δύο έφηβοι συνήθιζαν να κάνουν τέτοιες επικίνδυνες φάρσες, πετώντας αντικείμενα από γέφυρες και τρένα, θεωρώντας ότι είναι αστείο. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο μικρότερος δέχτηκε έντονη πίεση από τους συνομηλίκους του και παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο ωριμότητας, αν και στη συνέχεια έδειξε μεταμέλεια.



Η δικαστής Μπάταρ, απευθυνόμενη στον 15χρονο, τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι το εμπορικό κέντρο ήταν γεμάτο από οικογένειες και παιδιά, παρά το προχωρημένο της ώρας.



«Είναι πραγματικά αδύνατον να μην σοκαριστεί κανείς κοιτάζοντας αυτό το βίντεο» ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα αυστηρό μήνυμα για τις συνέπειες των επικίνδυνων προκλήσεων στο ίντερνετ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Βίντεο: Η στιγμή που ο έφηβος πετά καναπέ από όροφο εμπορικού κέντρου