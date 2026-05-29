Η Βουλιαγμένη ισοφάρισε την σειρά των τελικών στο πόλο των γυναικών. Η ομάδα της Κυριακής Λιόση επικράτησε με 11-9 του Ολυμπιακού στο Κολυμβητήριο του Λαιμού και έκανε το 1-1.

Οι γηπεδούχες έφτασαν στη νίκη έχοντας εκπληκτική άμυνα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο κρατώντας τις «ερυθρόλευκες» στα τρία γκολ.

Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Μουλχάουζεν με τέσσερα γκολ, με τις Ξενάκη και Φουντωτού να έχουν από δύο. Για τον Ολυμπιακό, ξεχώρισε η Σάντα με τρία τέρματα.

Το τρίτο παιχνίδι των τελικών είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (31/05) στις 19:30 στο «Παπαστράτειο».

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-2, 1-1, 3-2.