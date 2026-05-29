Μια σκοτεινή υπόθεση οικογενειακού εγκλήματος και τεράστιων οικονομικών συμφερόντων βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών διωκτικών αρχών, με τον γιο του ιδρυτή της πασίγνωστης αυτοκρατορίας μόδας Mango, του 45χρονου Τζόναθαν Άντικ, να κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο Άντικ συνεχίζει να δηλώνει κατηγορηματικά αθώος, παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν εκείνον ως τον υπαίτιο της τραγωδίας, και, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ανατρέψει το βαρύ κλίμα και να ενισχύσει την υπερασπιστική του γραμμή, προσκόμισε στις δικαστικές αρχές ένα άγνωστο βίντεο ντοκουμέντο.



Το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο καταγράφηκε περίπου δέκα μήνες πριν από τον θάνατο του ηλικιωμένου επιχειρηματία, δείχνει τον ιδρυτή της εταιρείας να χάνει ξαφνικά την ισορροπία του και να πέφτει στο έδαφος χωρίς προφανή αιτία. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι ο ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται να μην κάνει καμία απολύτως κίνηση για να προστατεύσει τον εαυτό του κατά την πτώση, παραμένοντας ακίνητος μέχρι να τον σηκώσουν οι παρευρισκόμενοι.



Σύμφωνα με την πλευρά του 45χρονου, το βίντεο αυτό αποτελεί τρανή απόδειξη ότι ο πατέρας του ήταν εξαιρετικά ασταθής και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει τον θάνατό του ως ατύχημα. Ωστόσο, η εισαγγελική έρευνα διατηρεί μια τελείως διαφορετική στάση, έχοντας σχηματίσει μια πολύ βαριά δικογραφία.



Οι αρχές εστιάζουν στη χρόνια και σφοδρή δικαστική διαμάχη της οικογένειας για την αμύθητη περιουσία, στις πληροφορίες που ήθελαν τον πατέρα να αλλάζει τη διαθήκη του εις βάρος του γιου του, αλλά και στην ιδιαίτερα ταραγμένη και προβληματική σχέση που διατηρούσαν οι δυο τους τα τελευταία χρόνια, στοιχεία που ενισχύουν τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

