Εφιάλτη έζησε μια μητέρα από την Αγγλία, η οποία ταξίδεψε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια της, πιστεύοντας ότι θα αποκτήσει το χαμόγελο που ονειρευόταν.

Η Leanne, σύμφωνα με τη Daily Mail, πήγε στην Τουρκία τον Μάιο του 2024 για να αφαιρέσει τα δόντια της και να τοποθετήσει οδοντικά εμφυτεύματα. Αντί όμως για μια γρήγορη αισθητική λύση, βρέθηκε αντιμέτωπη με αφόρητο πόνο, μολύνσεις και σοβαρές επιπλοκές.

Η Leanne είχε ζήσει στην Τουρκία το 2009 και είχε κάνει τότε κάποιες οδοντιατρικές επεμβάσεις. Όταν τα δόντια που είχε φτιάξει άρχισαν να πέφτουν, τα κολλούσε προσωρινά ακόμη και με κόλλα νυχιών, μέχρι να συγκεντρώσει χρήματα για μόνιμη λύση.

Βλέποντας διαφημίσεις στα social media και δελεασμένη από το χαμηλότερο κόστος, αποφάσισε να ταξιδέψει ξανά στην Τουρκία για εμφυτεύματα.

Χειρουργείο χωρίς γενική αναισθησία

Στις 8 Μαΐου 2024 μπήκε σε κλινική για να αφαιρέσει τα δόντια της και να τοποθετηθούν βίδες για τα εμφυτεύματα. Μετά από ακτινογραφία, ο οδοντίατρος την ενημέρωσε ότι η διαδικασία θα ήταν πιο περίπλοκη και ότι θα χρειαζόταν περισσότερες βίδες και οστικό μόσχευμα.

Για να μειώσει το κόστος, επέλεξε να μη λάβει γενική αναισθησία και έμεινε ξύπνια σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Όπως περιέγραψε, έκανε συνολικά 25 ενέσεις, ενώ η διαδικασία κράτησε περίπου τέσσερις ώρες.

«Ένιωσα σαν τον άνθρωπο από τα Σαγόνια του Καρχαρία»

Η ίδια χαρακτήρισε τον πόνο βασανιστικό. «Ένιωσα σαν τον άνθρωπο από τα Σαγόνια του Καρχαρία», είπε, περιγράφοντας την εμπειρία της ως πολύ πιο σκληρή από όσο περίμενε.

Αρχικά, παρά τους μώλωπες και την ταλαιπωρία, ήταν ικανοποιημένη με τα προσωρινά εμφυτεύματα. Όμως έναν μήνα αργότερα άρχισαν τα σοβαρά προβλήματα.

Τα προσωρινά δόντια άρχισαν να πέφτουν, αποκαλύπτοντας τις βίδες από κάτω, ενώ η πλάκα που συγκρατούσε το εμφύτευμα έσπασε. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν επώδυνες φουσκάλες στη μύτη, έντονοι πονοκέφαλοι, αιμορραγίες και πρήξιμο στο πρόσωπο. Σύμφωνα με την ίδια, ο οργανισμός της άρχισε να απορρίπτει τα εμφυτεύματα.

«Φαίνομαι τόσο άσχημη που θα μπορούσα να κλάψω. Μισώ αυτό που έχω κάνει και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό», ανέφερε.

«Μην πιστεύετε αυτό που βλέπετε ή ακούτε»

Η Leanne προειδοποίησε όσους σκέφτονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για φθηνότερες επεμβάσεις.

«Μην πιστεύετε αυτό που βλέπετε ή ακούτε», είπε στους followers της, περιγράφοντας πώς οι υποσχέσεις των διαφημίσεων δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα που έζησε.

Έναν χρόνο μετά, δεν έχει ακόμη τοποθετήσει τα τελικά εμφυτεύματα, καθώς περιμένει να υποχωρήσει η μόλυνση και συνεχίζει να παίρνει αντιβιοτικά για τον πόνο.

Η ιστορία της αναδεικνύει ξανά τους κινδύνους του φθηνού ιατρικού τουρισμού, όταν δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για τη διαδικασία, τις πιθανές επιπλοκές και τη μετέπειτα φροντίδα.