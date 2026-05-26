Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το πρώτο που μυρίζει πραγματικά καλοκαίρι, έχει πάντα κάτι διαφορετικό. Δεν είναι οι μεγάλες διακοπές, δεν είναι το πλήρες πρόγραμμα του Αυγούστου, δεν είναι καν απαραίτητα ένα ταξίδι που το σχεδίαζες μήνες. Είναι εκείνη η μικρή παύση που ξεκινά με ένα «πάμε κάπου;» ή με ένα «μένουμε εδώ;» και καταλήγει να μπλέκει παρέες, διαδρομές, αυλές, πλατείες, τραπέζια και κουβέντες που τραβούν περισσότερο απ’ όσο είχες υπολογίσει.

Για άλλους σημαίνει μια κοντινή απόδραση στη θάλασσα. Για άλλους επιστροφή στο χωριό. Για κάποιους είναι αφορμή να μείνουν στην Αθήνα, αλλά να τη ζήσουν αλλιώς: πιο αργά, πιο καλοκαιρινά, με λιγότερο πρόγραμμα και περισσότερη παρέα.

Στην Αθήνα ή στην εξοχή, πάντα υπάρχει ένα τραπέζι

Αν μείνεις στην Αθήνα, το τριήμερο έχει τη δική του γοητεία. Η πόλη αδειάζει λίγο, οι ρυθμοί πέφτουν και ξαφνικά βρίσκεις χρόνο για εκείνη τη βόλτα που όλο ανέβαλλες, για ένα μεσημεριανό που γίνεται απογευματινό, για ένα καφενείο ή ένα μεζεδοπωλείο που σε κρατάει παραπάνω απ’ όσο είχες πει. Εκεί, ανάμεσα σε μεζέδες, κουβέντες και παρέες που μεγαλώνουν φυσικά, το Δεκαράκι βρίσκει τη θέση του στο τραπέζι: απλά, ανεπιτήδευτα, όπως ταιριάζει σε ένα τριήμερο χωρίς πολλή οργάνωση.

Αν φύγεις για την εξοχή, τα πράγματα είναι πιο γνώριμα αλλά εξίσου ωραία. Μια πλατεία, μια αυλή, ένα τραπέζι κάτω από σκιά, άνθρωποι που έχεις να δεις καιρό, συγγενείς, φίλοι, φίλοι φίλων και εκείνη η αίσθηση ότι όλα μπορούν να μπλεχτούν χωρίς να χρειάζεται να οργανωθούν τέλεια.

Κάπως έτσι, είτε είσαι στην πόλη είτε στο χωριό, το τριήμερο βρίσκει τον τρόπο του. Και πολύ συχνά, αυτός ο τρόπος περνάει μέσα από ένα καφενείο.

Το καφενείο που μας φέρνει κοντά

Το καφενείο είναι σημείο συνάντησης. Εκεί που μπορεί να καθίσεις για έναν καφέ και να καταλήξεις με μεζέδες στο τραπέζι. Εκεί που κάποιος περνάει για ένα γεια και τελικά μένει για ένα Δεκαράκι. Εκεί που ενώνονται τραπέζια, αλλάζουν θέση οι καρέκλες και η παρέα μεγαλώνει χωρίς να το καταλάβεις.

Στην Αθήνα μπορεί να είναι ένα παλιό στέκι σε μια γειτονιά, με τραπεζάκια έξω και ανθρώπους που απολαμβάνουν την πόλη λίγο πιο χαλαρά. Στην εξοχή μπορεί να είναι το καφενείο της πλατείας, όπου μπλέκονται οι ντόπιοι με όσους επέστρεψαν για το τριήμερο, οι μικροί με τους μεγάλους, οι ιστορίες του χθες, με τα σχέδια για το καλοκαίρι.

Και όταν στο τραπέζι αρχίζουν να έρχονται οι πρώτοι μεζέδες, το τσίπουρο βρίσκει φυσικά τη θέση του, σαν ένα ακόμα κομμάτι της παρέας.

Μπλέκουμε παρέες, γεύσεις και στιγμές

Το τραπέζι του τριημέρου δεν χρειάζεται πολλά. Θέλει λίγα και καλά. Μια σαλάτα στη μέση, κάτι ψητό, κάτι θαλασσινό αν είσαι κοντά στη θάλασσα, μια αλοιφή, ψωμί που κόβεται με το χέρι, πιάτα που περνούν από τον έναν στον άλλον.

Και ενώ στο τριήμερο μπορούμε να μπλέξουμε πολλά -προορισμούς, παρέες, συνήθειες, γεύσεις και διαδρομές- στο τσίπουρο δεν θέλουμε μπλεξίματα. Γι’ αυτό επιλέγουμε Δεκαράκι Μόνο.

Το Δεκαράκι είναι μονοποικιλιακό τσίπουρο. Κάθε απόσταγμα παράγεται από μία και μόνο εκλεκτή ποικιλία σταφυλιού, κρατώντας καθαρό και αναγνωρίσιμο αρωματικό και γευστικό χαρακτήρα. Έτσι συνοδεύει το φαγητό με τρόπο απλό και ουσιαστικό, χωρίς να βαραίνει το τραπέζι. Αυτή είναι και η διαφορά του. Η μία ποικιλία δίνει ένταση, καθαρότητα και βάθος, χωρίς να χάνεται ο χαρακτήρας της.

Τι κρατάμε για το τριήμερο;

Ότι δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια οργανωμένα για να περάσουμε καλά. Το τριήμερο είναι οι άνθρωποι γύρω από το τραπέζι, οι κουβέντες που ξεκινούν τυχαία, τα καφενεία που μας φέρνουν πιο κοντά και εκείνη η απλή στιγμή που δεν την προγραμματίζεις, αλλά τη θυμάσαι.

Αλλά όταν έρθει η ώρα για τσίπουρο, ξέρουμε τι διαλέγουμε. Δεκαράκι Μόνο.